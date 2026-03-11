  • 11.03.2026, 14:11:32
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FPÖ-Murlasits: „Urteil nehmen wir zur Kenntnis! Schimanek legt Ämter zurück“

Ein Jahr bedingte Haft für Zeichen auf Partezettel

Sankt Pölten/Krems (OTS) - 

„René Schimanek wird seine Funktion als Stadtrat in Langenlois sowie alle weiteren Funktionen zurücklegen und aus der Partei austreten“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits das heutige Urteil am Landesgericht Krems.

Das nicht rechtskräftige Urteil von 12 Monaten bedingt im Geschworenenprozess nehme man bei der FPÖ Niederösterreich zur Kenntnis.

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