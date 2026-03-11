  • 11.03.2026, 12:36:02
  • /
  • OTS0098

Barbara Stöckl im Gespräch mit Karl Markovics, Florian Klenk, Kimberly Rydell und Marion Jaros

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 12. März um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 12. März 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspieler Karl Markovics, Journalist Florian Klenk, Schauspielerin Kimberly Rydell und Biotechnologin Marion Jaros zu Gast bei Barbara Stöckl:

Im Kinofilm „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ ist Karl Markovics aktuell in der titelgebenden Rolle des Herrn Drowak zu sehen. Diese Figur reiht sich nahtlos in die Riege markanter Figuren, die Markovics in seiner bisherigen Schauspielkarriere gespielt hat, ein. Warum es so lange gedauert hat, bis er mit sich selbst zufrieden war, erzählt der seit einigen Jahren auch als Regisseur Erfolge feiernde Wiener im persönlichen Gespräch.

Nach seinen Büchern über Landwirtschaft und die Welt der Toten widmet sich Journalist und „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk nun der Lebensgeschichte der Serienmörderin Elfriede Blauensteiner. Deren Fall hat zu einem der spektakulärsten Gerichtsprozessen der Zweiten Republik geführt. Wie wird ein Mensch zur Mörderin? Welche Rolle spielen transgenerationale Traumata? Und was können wir durch diesen Fall über uns als Gesellschaft lernen? Darüber spricht Klenk bei Barbara Stöckl.

Bereits als junges Mädchen entdeckte Kimberly Rydell ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Als zweites Standbein absolvierte die Schauspielerin, die zum Ensemble am Theater in der Josefstadt gehört, eine Ausbildung zur Kriminalpsychologin. Wie hilfreich diese Ausbildung im Verständnis von Rollen und im Austausch mit anderen Menschen ist, aber auch über ihre amerikanische Großmutter, die einst mit ihrer Familie nach Tirol auswanderte, spricht sie im Nighttalk „Stöckl“.

Die Begeisterung für Schmetterlinge reicht bei Biotechnologin Marion Jaros ebenfalls in Kindheitstage zurück. Nach langjähriger Tätigkeit bei der Wiener Umweltanwaltschaft züchtet Jaros heimische Schmetterlinge und bringt als Naturvermittlerin sowohl Kindern als auch Erwachsenen in Workshops die Welt der Schmetterlinge näher. Über diese faszinierenden Lebewesen hat sie nun ein Buch geschrieben.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright