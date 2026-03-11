Barbara Stöckl im Gespräch mit Karl Markovics, Florian Klenk, Kimberly Rydell und Marion Jaros

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 12. März 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspieler Karl Markovics, Journalist Florian Klenk, Schauspielerin Kimberly Rydell und Biotechnologin Marion Jaros zu Gast bei Barbara Stöckl:

Im Kinofilm „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ ist Karl Markovics aktuell in der titelgebenden Rolle des Herrn Drowak zu sehen. Diese Figur reiht sich nahtlos in die Riege markanter Figuren, die Markovics in seiner bisherigen Schauspielkarriere gespielt hat, ein. Warum es so lange gedauert hat, bis er mit sich selbst zufrieden war, erzählt der seit einigen Jahren auch als Regisseur Erfolge feiernde Wiener im persönlichen Gespräch.

Nach seinen Büchern über Landwirtschaft und die Welt der Toten widmet sich Journalist und „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk nun der Lebensgeschichte der Serienmörderin Elfriede Blauensteiner. Deren Fall hat zu einem der spektakulärsten Gerichtsprozessen der Zweiten Republik geführt. Wie wird ein Mensch zur Mörderin? Welche Rolle spielen transgenerationale Traumata? Und was können wir durch diesen Fall über uns als Gesellschaft lernen? Darüber spricht Klenk bei Barbara Stöckl.

Bereits als junges Mädchen entdeckte Kimberly Rydell ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Als zweites Standbein absolvierte die Schauspielerin, die zum Ensemble am Theater in der Josefstadt gehört, eine Ausbildung zur Kriminalpsychologin. Wie hilfreich diese Ausbildung im Verständnis von Rollen und im Austausch mit anderen Menschen ist, aber auch über ihre amerikanische Großmutter, die einst mit ihrer Familie nach Tirol auswanderte, spricht sie im Nighttalk „Stöckl“.

Die Begeisterung für Schmetterlinge reicht bei Biotechnologin Marion Jaros ebenfalls in Kindheitstage zurück. Nach langjähriger Tätigkeit bei der Wiener Umweltanwaltschaft züchtet Jaros heimische Schmetterlinge und bringt als Naturvermittlerin sowohl Kindern als auch Erwachsenen in Workshops die Welt der Schmetterlinge näher. Über diese faszinierenden Lebewesen hat sie nun ein Buch geschrieben.