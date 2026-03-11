  • 11.03.2026, 12:30:33
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Grüne Wien/Pühringer, Hetfleisch fordern Weiternutzung des Ankunftszentrums für Ukrainer:innen in Hietzing

Wien (OTS) - 

Mit der Schließung des Ankunftszentrums für geflüchte Ukrainer:innen in der Schlossberggasse 8 in Wien Hietzing Ende Februar stehen viele Vertriebene ohne sichere Unterkunft, Beratung und Unterstützung da. Wie die Grünen Hietzing erfahren konnten, soll die Liegenschaft ab Mai zu einem Gemeindebau umgebaut werden.

„Wir begrüßen den geplanten Gemeindebau ausdrücklich als einen Beitrag, leistbares Wohnen zu ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir, dass die Liegenschaft bis zum Baubeginn des Gemeindebaus weiter als Ankunftszentrum genutzt wird, um ankommenden Vertriebenen aus der Ukraine, vor allem mit minderjährigen Kindern, eine menschenwürdige erste Unterkunft und Anlaufstelle zu sichern. Niemand, der in Wien ankommt, darf ohne Schutz bleiben. Jeder Tag ohne sichere Erstunterkunft ist ein Tag zu viel. Als Leiter eines Nachbarschaftsvereins, der kostenlose Deutschkurse auch für ukrainische Frauen anbietet, weiß ich, wie wichtig das Zentrum am Schlossberg für die Vertriebenen ist,“ so Christopher Hetfleisch, stv. Klubvorsitzender der Grünen Hietzing.

Angesichts anhaltender globaler Unsicherheiten und geopolitischer Entwicklungen könnte sich die Situation weiter verschärfen, wodurch in den kommenden Monaten Menschen weiterhin auf Unterkunft und Unterstützung angewiesen sein werden.

„Viele Wiener:innen, insbesondere auch die ukrainische Community, leisten Unglaubliches, um Vertriebene aus der Ukraine zu unterstützen, während Bund und Länder einander weiterhin die Verantwortung zuschieben. Doch die Menschen, die vor Krieg und Zerstörung flüchten, brauchen jetzt sichere Unterkünfte in Wien. Daher fordern wir die Stadt Wien auf, die Liegenschaft Schlossberggasse 8 bis zum Baubeginn des geplanten Gemeindebaus weiterhin als Erstankunftszentrum bereitzustellen“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

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