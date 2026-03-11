„Lesen, entdecken, Klima checken!“ – Buchprojekt für Jugendliche verbindet Leseförderung und Klimakompetenz

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) startet gemeinsam mit dem Österreichischen Buchklub der Jugend ein Projekt für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe, das wichtige gesamtgesellschaftliche Anliegen verbindet: Leseförderung, Klimaschutz sowie das Wissen zur Anpassung an den Klimawandel.

Gerade für junge Menschen sind Klimawandel, Klimaschutz und die auf sie zukommenden Klimawandelanpassungsmaßnahmen zentrale Themen, die ihre Zukunft betreffen. Ausreichende Lesekompetenz ist entscheidend, um sich eigenständig und fundiert zu informieren. Die klimatischen Veränderungen und die Berichterstattung darüber können für Jugendliche bedrohlich wirken. Das Projekt, in dessen Zentrum ein Buch sowie eine umfangreiche Webseite für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe stehen, nimmt die bestehenden Probleme ernst. Es will gleichzeitig bereits gesetzte Schritte aufzeigen, Mut machen und dazu anregen, selbst aktiv zu werden.

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig betont: „Der Klimawandel liegt nicht in ferner Zukunft. Er findet statt und verändert unsere Umwelt und unseren Alltag. Auch in Österreich und im Alpenraum sind die Folgen deutlich spürbar, denn hier verläuft die Erwärmung etwa doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Um unsere Lebensgrundlagen zu schützen, müssen wir den Klimawandel eindämmen und uns zugleich auf unvermeidbare Veränderungen vorbereiten. Bewusstseinsbildung und zielgerichtete, qualitätsgesicherte Angebote spielen eine wichtige Rolle – gerade in Zeiten zunehmender Desinformation. Daher freut es mich besonders gemeinsam mit dem Buchklub bundesweit ein Angebot an der Schnittstelle von Leseförderung und Klimakompetenz zu bieten.“

Lydia Grünzweig, Geschäftsführerin des Österreichischen Buchklubs der Jugend, fasst das Projekt zusammen: „Mein klimaaktiv-Buch wird für rund 20.000 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe kostenfrei zur Verfügung stehen und kann darüber hinaus digital auf der Webseite klimabuch.at auf Tablets oder Laptops genutzt werden. Die literarischen Texte von fünf österreichischen Autorinnen und Autoren wecken das Interesse für verschiedene Aspekte des Klimawandels und der notwendigen Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Die Illustrationen stammen vom österreichischen Illustrator Herwig Holzmann. Die Sachinhalte des Buchs orientieren sich am Lehrplan und eröffnen durch die Vielfalt an Inhalten und Textsorten viele Gelegenheiten, das Lesen in allen Fächern zu integrieren. Die Projektwebseite www.klimabuch.at enthält Links zu Fachinformationen, Buchtipps und Arbeitsblätter. Die Bücher können ab sofort auf klimabuch.at kostenfrei bestellt werden.“

Das Projekt „Lesen, entdecken, Klima checken!“ entstand in inhaltlicher Zusammenarbeit von BMLUK, der Initiative klimaaktiv, dem Umweltbundesamt und dem Buchklub. Es verknüpft wichtige gesamtgesellschaftliche Anliegen: die Leseförderung, den Klimaschutz und die immer notwendiger werdenden Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Umgesetzt wurde dieses Projekt vom Österreichischen Buchklub der Jugend, der sich seit über 75 Jahren für die Leseförderung in Österreich engagiert. Zusätzliche inhaltliche und finanzielle Unterstützung für das Projekt kamen von der Initiative klimaaktiv, dem Umweltbundesamt, der Österreichischen Energieagentur, der Wirtschaftskammer Wien und der Windkraft Simonsfeld AG.