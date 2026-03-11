- 11.03.2026, 12:28:32
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AVISO/BMWKMS: Mo., 16. März 2026 – Vorstellung des neuen Geschäftsführungsteams der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)
Im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag, 16. März 2026, um 9:30 Uhr stellt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gemeinsam mit der Leiterin der Kunst- und Kultursektion sowie Mitglied der Findungskommission, Theresia Niedermüller, die/den neue:n Generaldirektor:in sowie die/den neue:n wirtschaftliche:n Geschäftsführer:in der Österreichischen Nationalbibliothek vor.
Wir laden Medienvertreter:innen dazu sehr herzlich ein.
Wann: Montag, 16. März 2026, um 9:30 Uhr
Wo: Österreichische Nationalbibliothek / Van-Swieten-Saal, Eingang Josefsplatz 1, 1015 Wien
Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream übertragen: https://app.sli.do/event/k61ZYmUNUzkbSi2ii1tpWE
Wir bitten um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an: [email protected]
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport
Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit
+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at
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