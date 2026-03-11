AVISO/BMWKMS: Mo., 16. März 2026 – Vorstellung des neuen Geschäftsführungsteams der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag, 16. März 2026, um 9:30 Uhr stellt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gemeinsam mit der Leiterin der Kunst- und Kultursektion sowie Mitglied der Findungskommission, Theresia Niedermüller, die/den neue:n Generaldirektor:in sowie die/den neue:n wirtschaftliche:n Geschäftsführer:in der Österreichischen Nationalbibliothek vor.

Wir laden Medienvertreter:innen dazu sehr herzlich ein.

Wann: Montag, 16. März 2026, um 9:30 Uhr

Wo: Österreichische Nationalbibliothek / Van-Swieten-Saal, Eingang Josefsplatz 1, 1015 Wien

Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream übertragen: https://app.sli.do/event/k61ZYmUNUzkbSi2ii1tpWE

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!