Bis zu 674.000 bei Auftakt der „Soko Donau“-Jubiläumsstaffel in ORF 1

Wien (OTS) -

Bis zum Comeback von Gregor Seberg als Kult-Ermittler Helmuth Nowak in der elften Episode der Jubiläumsstaffel ist noch ein wenig Geduld gefragt, die „Soko Donau“ ist aber bis dahin nicht untätig: Gestern, am Dienstag, dem 10. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 ist die Serie zum Auftakt sogar mit einer Doppelfolge in ihre 20. Saison gestartet – und bis zu 674.000 wollten sich das nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt sahen 632.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) bei 25 Prozent Marktanteil (12+) „Vergeltung“, die erste neue Episode des ORF/ZDF-Krimi-Dauerbrenners mit dem bewährten Wiener Team Brigitte Kren, Andreas Kiendl, Martin Gruber, Maria Happel, Lilian Klebow und Max Fischnaller. Bei der Folge „Alte Liebe“ um 21.05 Uhr, bei der bis zu 603.000 und durchschnittlich 597.000 mit dabei waren, wurde ebenfalls ein Marktanteil von 25 Prozent (12+) erreicht. Auch in der jungen Zielgruppe 12-29 war die Freude über die Rückkehr der „Soko Donau“ groß, wie Marktanteile von 24 bzw. sogar 27 Prozent zeigen.

Für die Regie zeichnen in der 20. Saison Holger Barthel, Katharina Heigl und Sophie Allet-Coche nach Drehbüchern von Michael Grießler, Natalia Geb, Sönke Lars Neuwöhner, Andreas Quetsch, Frank Weller, Markus Staender, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Martin Muser, Jens Schäfer, Dominik Enzi, Andreas F. Schiessler, Sophia Sixta, Sigrid Neudecker, Eva Testor und Eva Spreitzhofer verantwortlich. Die 13 neuen Folgen wurden von Mai bis Oktober 2024 u. a. in Wien, St. Pölten, Retz, Graz und Leibnitz gedreht. Weiter geht es am Dienstag, dem 17. März, um 20.15 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON mit der neuen Folge „Sisyphos“.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film, in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

„Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die Auftaktfolge der 20. Saison von „Soko Donau“ steht weiterhin auf ORF ON zur Verfügung, wo auch weitere Staffeln des ORF/ZDF-Krimi-Dauerbrenners abrufbar sind. Alle weiteren neuen Episoden können bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung gestreamt werden.