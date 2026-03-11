Österreichs größte Bildungsmesse: Holzleitner und Wiederkehr besuchen die BeSt

Wien (OTS) -

Von Donnerstag, 12. März bis Sonntag, 15. März 2026 wird die Messe Wien erneut zum Treffpunkt für alle, die ihre berufliche Zukunft planen oder neue Bildungswege entdecken möchten. Die BeSt Wien - Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung - lädt Besucherinnen und Besucher ein, sich umfassend zu informieren und beraten zu lassen. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Bildungsminister Christoph Wiederkehr besuchen beide die Messe am 12. März und werden sich einen Überblick über die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten verschaffen.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner: „Bildung eröffnet Chancen und darf keine Frage der Herkunft sein. Die BeSt zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Bildungswege in Österreich sind – von Schulen über Hochschulen und Universitäten bis zu zahlreichen Aus- und Weiterbildungsangeboten. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, Orte zu haben, an denen sie sich über Ausbildung, Studium und ihre Möglichkeiten an unseren Hochschulen informieren können. Ich freue mich auf den Austausch mit den vielen engagierten Aussteller:innen und vor allem mit den jungen Menschen, die hier ihren eigenen Weg entdecken.“

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Ich finde es immer wieder beeindruckend, die vielen unterschiedlichen Bildungs- und Karrierewege an jungen Menschen zu sehen. Einen Ort zu finden, an dem man neue Perspektiven kennenlernen und damit auch selbstbestimmte Entscheidungen für seinen eigenen Lebensweg treffen kann, ist einfach großartig. Ich freue mich darauf, mit den vielen Austellerinnen und Austellern in Kontakt zu treten, aber genauso mit Schülerinnen und Schülern, die sich ein Bild machen wollen, was es für Ausbildungswege es gibt und wie das zukünftige Leben einmal aussehen soll.“

„Die BeSt ist eine der wichtigsten Orientierungsplattformen für junge Menschen in Österreich. Sie bringt Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt an einem Ort zusammen. Gerade mit Blick auf die Fachkräfte der Zukunft ist es entscheidend, frühzeitig über Chancen am Arbeitsmarkt zu informieren und Menschen bei ihrer Bildungs- und Berufswahl bestmöglich zu unterstützen. Denn eines ist klar: Bildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit“, so AMS-Vorstandsvorsitzender Johannes Kopf.

Veranstaltet wird die BeSt Wien vom Arbeitsmarktservice (AMS) sowie vom Bundesministerium für Bildung (BMB) und dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF).

An vier Messetagen präsentieren mehr als 300 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Angebote. Dazu zählen Universitäten, Fachhochschulen, Akademien, Kollegs, Schulen, private Bildungseinrichtungen sowie Beratungsstellen aus Österreich und dem internationalen Umfeld. Auch Unternehmen, die qualifizierte Fachkräfte oder Lehrlinge – sowohl mit als auch ohne Matura – suchen, sind vertreten. Ergänzt wird das Angebot durch Institutionen der öffentlichen Verwaltung, Interessensvertretungen sowie Bundesministerien.

Ein vielfältiges Bühnen- und Workshopprogramm begleitet die Messe und bietet praxisnahe Einblicke in Studienrichtungen, Berufsfelder und Karrierechancen. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, direkt mit Expertinnen und Experten zu sprechen, individuelle Fragen zu klären und wertvolle Einblicke aus erster Hand zu gewinnen.

Alles Informationen zur BeSt unter BeSt Wien – Deine Messe für Beruf, Studium Weiterbildung