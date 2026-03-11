ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Kärnten stehen fest

Wien (OTS) -

Das achte SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am Dienstag, dem 10. März 2026, im ORF-Landesstudio Kärnten vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard und Jurorin Sabina Zwitter-Grilc.

Das sind die Gewinner:innen für Kärnten:

Kategorie YoungStars

⁠1. Platz: Reedwan Olabintan

MS 12 Klagenfurt

Englisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Zusammenhalten in Vielfalt – Was uns stark macht

2. Platz: Anna Nemeth

MS St. Ursula

Ungarisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Online. Offline. Echt?

3. Platz: Erna Alicevic

MS 12 Kneipgasse

Bosnisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

Kategorie SPEECH MASTERS

1. Platz: Oleksandra Bratko

BG/BRG Ingeborg Bachmann

Italienisch (Erlernte Fremdsprache)

Thema der Rede: Zusammenhalt in Vielfalt – Was uns stark macht

2.⁠ ⁠⁠Platz: Jinny Tschiggerl

BR BRG Mössinger

Englisch (Erlernte Fremdsprache)

Thema der Rede: Meine Generation – HoffnungsträgerInnen oder Sorgenkinder?

3.⁠ ⁠⁠Platz: ⁠Angeli Fiala

BG/BRG Mössinger

Englisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

Das nächste SPEECH OFF findet heute Mittwoch, dem 11. März, im ORF-Landesstudio Steiermark statt.