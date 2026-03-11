  • 11.03.2026, 11:11:32
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ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Kärnten stehen fest

Wien (OTS) - 

Das achte SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am Dienstag, dem 10. März 2026, im ORF-Landesstudio Kärnten vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard und Jurorin Sabina Zwitter-Grilc.

Das sind die Gewinner:innen für Kärnten:

Kategorie YoungStars

⁠1. Platz: Reedwan Olabintan
MS 12 Klagenfurt
Englisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Zusammenhalten in Vielfalt – Was uns stark macht

2. Platz: Anna Nemeth
MS St. Ursula
Ungarisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Online. Offline. Echt?

3. Platz: Erna Alicevic
MS 12 Kneipgasse
Bosnisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

Kategorie SPEECH MASTERS

1. Platz: Oleksandra Bratko
BG/BRG Ingeborg Bachmann
Italienisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Zusammenhalt in Vielfalt – Was uns stark macht

2.⁠ ⁠⁠Platz: Jinny Tschiggerl
BR BRG Mössinger
Englisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Meine Generation – HoffnungsträgerInnen oder Sorgenkinder?

3.⁠ ⁠⁠Platz: ⁠Angeli Fiala
BG/BRG Mössinger
Englisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

Das nächste SPEECH OFF findet heute Mittwoch, dem 11. März, im ORF-Landesstudio Steiermark statt.

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