Wirtschaftsministerium zeichnet klimaaktiv-Kompetenzpartner aus

Wien (OTS) -

Österreich setzt weiterhin konsequent auf qualifizierte Fachkräfte, um die Energie- und Wärmewende sowie die klimafitte Transformation des Gebäudebestands erfolgreich umzusetzen. Die klimaaktiv-Kompetenzpartnerinnen und -partner leisten mit ihrem Fachwissen einen wichtigen Beitrag zu einer innovativen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur. Am 10. März 2026 wurden im Rahmen einer bundesweiten Auszeichnungsveranstaltung im Haus der Ingenieure in Wien 30 neue Kompetenzpartnerinnen und -partner ausgezeichnet.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner anlässlich der Verleihung: „Die neuen klimaaktiv- Kompetenzpartnerinnen und -partner zeigen, wie entscheidend qualifizierte Fachkräfte für die Energie- und Wärmewende sind. Sie bringen ihr Wissen direkt in Betriebe, Haushalte und Gemeinden ein und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur energie- und ressourceneffizienten Modernisierung unseres Landes. Jede absolvierte Weiterbildung stärkt nicht nur die beruflichen Perspektiven der Teilnehmenden, sondern auch die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Ich danke allen Absolventinnen und Absolventen für ihr Engagement und wünsche ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.“

Kompetenzen für Wärmewende und erneuerbare Energiesysteme

Die ausgezeichneten Fachkräfte verfügen über Qualifikationen in zentralen Themenfeldern wie Wärmepumpen, nachhaltigem Bauen und Sanieren, Photovoltaik, Energieberatung sowie strategischer Begleitung auf dem Weg zu Energieeffizienz und Klimaneutralität. Mit diesem Know-how unterstützen sie Gemeinden, Haushalte, Betriebe und Organisationen bei der Planung und Umsetzung zukunftsorientierter Energie- und Gebäudelösungen.

Weiterbildung als Schlüssel zur Transformation

klimaaktiv bietet ein breites, laufend aktualisiertes Weiterbildungsprogramm – von Schulungen und Lehrgängen bis zu praxisorientierten Workshops. Die Inhalte orientieren sich am Stand der Technik und den aktuellen Anforderungen der Energiewende. In Kooperation mit Bildungs- und Weiterbildungsträgern in ganz Österreich wird so eine flächendeckende und hochwertige Qualifizierung sichergestellt.

Weitere Informationen: klimaaktiv.at/fachpersonen/weiterbildung/kompetenzpartnerschaft

Fotogalerie

https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie/auszeichnung-kompetenzpartner-2026

Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt und verbreitet das „Gewusst Wie“ rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, Erneuerbare Energieträger und umweltfreundliche Mobilität in Österreich. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at