Vom Berater zum Algorithmus – Wie KI die Financial Health von Kunden und den USP von Banken optimiert

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz wird vom digitalen Assistenten zum strategischen Wettbewerbsfaktor im Banking: Wer jetzt nicht konsequent auf Cognitive Banking, Hyperpersonalisierung und KI-gestützte Services setzt, riskiert Rückschläge an der Kundenschnittstelle und beim eigenen USP im zunehmend digitalen Wettbewerb.

KI-Nutzung – keine Frage des „ob“, sondern des „wie“

Künstliche Intelligenz (KI) wird das Privatkundengeschäft von Banken neu definieren. Mehr als 40 Prozent der Menschen nutzen bereits KI, um sich über Finanzthemen zu informieren. Während Banken erste Anwendungen implementieren, haben erst rund ein Viertel KI systematisch im Unternehmen verankert. „Wir sehen raschen Handlungsbedarf bei Banken. Kunden nutzen KI bereits heute für ihre finanzielle Optimierung – und wer seine Services nicht zeitnah anpasst, verpasst den KI-Zug“, betont Ulrich Hoyer, Partner bei zeb. Die aktuelle zeb-Studie zeigt zudem: Der DACH-Raum hinkt international hinterher.

Gleichzeitig verändern junge Generationen die Nutzung nachhaltig: Gen Y setzt KI textbasiert ein, Gen Alpha agiert dialog- und sprachgesteuert – und die Gen Z trifft Finanzentscheidungen zunehmend über Social Media. Sichtbarkeit und Interaktion werden damit zu zentralen Conversion-Treibern.

Finanzielle Selbstoptimierung durch KI

Cognitive Banking ermöglicht vollautomatisierte Hyperpersonalisierung und bietet Kunden konkrete Unterstützung in Echtzeit bis hin zur Optimierung ihrer eigenen Financial Health. Beispiele reichen von Warnungen bei drohender Kontoüberziehung über Einsparpotenzial-Hinweise bis zum automatisierten Vergleich steigender Energie- oder Heizkosten. Digitale Self-Services werden stärker fallabschließend, entlasten Kunden und stärken deren finanzielle Souveränität.

Enormes Potenzial entlang der gesamten Bank-Wertschöpfungskette

KI wirkt nicht nur an der Kundenschnittstelle, sondern steigert Effizienz und Qualität in der gesamten Wertschöpfungskette - von Dokumentenprüfung über Bonitätsscoring bis zur Objektbewertung. Besonders im Konsumentenkreditgeschäft wird KI in Zukunft zentrale Prozesse dominieren. Banken, die Cognitive-Banking-Ansätze bereits heute nutzen, erzielen eine bis zu sechsmal höhere Conversion Rate und stärken gleichzeitig ihren USP gegenüber Neo Brokern und Fintechs. Die Kombination aus KI-gestützter Präzision und persönlicher Beratung wird somit zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal.

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zeb Österreich ist seit 2001 die führende Strategie-, Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleister in Europa und begleitet Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre mit exzellenter Transformationskompetenz – mehrfach ausgezeichnet als einer der besten Berater der Branche.

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