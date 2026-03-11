ZOOM Kindermuseum eröffnet neue Mitmachausstellung „DONAURAUSCHEN & FLUSSGEFLÜSTER“

Wien (OTS) -

Seit jeher hat sich das Leben in Wien an der Donau angesiedelt. Europas zweitlängster Strom legt von der Quelle in Donaueschingen bis zur Mündung im Schwarzen Meer 2857 Kilometer durch 10 europäische Länder zurück. Die Donau ist ein vielschichtiges Ökosystem, Transportroute, Energielieferant und Freizeitraum – und von zentraler Bedeutung für den Kontinent Europa.

Heute stellte das ZOOM Kindermuseum mit Vizebürgermeisterin Emmerling, Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler und Direktorin Zsutty bei einem Mediengespräch die neue Mitmachausstellung für Kinder von 6 bis 12 Jahren vor. Mit interaktiven Stationen, gestaltet von Künstler*innen, lädt die Ausstellung zu einem unmittelbaren und fantasievollen Erkunden ihrer Themen ein.

Fachwissen durch „Hands-On“

In den 90-minütigen Ausstellungsdurchgängen schlüpfen die Kinder in unterschiedlichste Rollen. Ob als Wissenschaftler*innen im Donau-Labor oder als Kapitän*innen des eigenen Donauschiffes: Fachexpertise wird mit allen Sinnen und ganz „Hands-On“ erlebbar.

Die Kinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen erfahren, wie aus Wasserkraft Strom in unserer Steckdose wird, welche Lebensräume die unterschiedlichsten Fische im Wasser besiedeln, welche Mythen und Kulturen entlang der Donau zu finden sind und wie der Hochwasserschutz in Wien funktioniert.

Kostenloser Eintritt für Schulklassen

Schulklassen erhalten freien Eintritt zur ZOOM-Ausstellung. Kinder und Familien kommen im Museum mit zeitgenössischer Kunst sowie mit Fachwissen aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in Kontakt. Dadurch werden Perspektiven aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammengeführt und das Angebot für alle Kinder unserer Stadt zugänglich gemacht.

Bettina Emmerling, Wiener Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung und Jugend, Integration, Transparenz und Märkte:

„Bildung in Wien kennt viele Orte, und ihre Möglichkeiten gehen weit über die Klassenzimmer hinaus. Bildung entsteht überall dort, wo Kinder neugierig werden, Fragen stellen, ausprobieren und ins Tun kommen. Das ZOOM Kindermuseum eröffnet seit vielen Jahren diesen spielerischen Zugang zu Bildung, Kunst und Kultur und ist damit ein unverzichtbarer Teil der vielfältigen Bildungslandschaft unserer Stadt.

Mit ‚DONAURAUSCHEN & FLUSSGEFLÜSTER‘ wird die Donau für Kinder auf besondere Weise erlebbar. Sie entdecken einen Fluss, der unsere Stadt prägt und begreifen dabei spielerisch, wie eng Natur, Alltag und Verantwortung miteinander verbunden sind. Durch Rollenwechsel, Experimente und kreatives Gestalten wird Lernen hier zu einer Erfahrung, die in Erinnerung bleibt.

Dass sämtliche Ausstellungen und Programme für Kinder konzipiert sind und zugleich auch Erwachsene in ihrer Rolle als Begleitpersonen zum Staunen und Weiterlernen einladen, ist eine hohe Kunst. Das ZOOM Kindermuseum schafft das immer wieder aufs Neue. Dafür gilt mein herzlicher Dank allen Mitarbeiter*innen, Künstler*innen und Partner*innen, die mit ihrem Engagement diese besonderen Bildungsräume ermöglichen.“

Veronica Kaup-Hasler, Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft:

„Komplexe Themen spielerisch, leicht verständlich und für alle zugänglich zu machen – das ist eine Kernkompetenz des ZOOM Kindermuseums. Die Donau ist Transportweg, Energielieferant, Lebensraum und vieles mehr. Ich danke daher dem ZOOM, dass es dieses so wichtige Thema kindgerecht aufgreift: Kinder in Wien können den Lebensraum Donau entdecken. Besonders wertvoll ist, dass die Expertise aus Wissenschaft und Forschung im ZOOM von Künstler*innen in Mitmachstationen übersetzt wird. Kunst und das ZOOM-Vermittlungsteam animieren und ermutigen Kinder, selbst aktiv zu werden, Fragen zu stellen und auf Entdeckungsreise zu gehen. All das geschieht an einem Ort, der allen Kindern und ihren Familien offensteht. Hier passiert alles in der Gemeinschaft: zusammen mit anderen Kindern, zusammen mit dem ZOOM-Team – auf Augenhöhe, mit Respekt vor und Interesse aneinander. Auch deswegen ist das ZOOM so beliebt und das Kindermuseum so wichtig für unsere Stadt: füreinander und miteinander wird hier Kunst, Kultur, Wissenschaft und unsere Gesellschaft entdeckt – das ist gelebte Demokratie.“

Andrea Zsutty, Direktorin ZOOM Kindermuseum:

"Die Donau ist ein ideales ZOOM Ausstellungsthema, da sie viele Bereiche des Alltags von Kindern prägt – als Natur- und Lebensraum, Lernort und sozialer Begegnungsraum zum Spielen, Entdecken, Beobachten und Erholen. An unseren Mitmachstationen wird mit allen Sinnen erfahrbar, wie vielschichtig und weitreicheichend die Donau als ökologischer Lebensraum, Transportweg und Energielieferant ist. Als zweitgrößter europäischer Fluss, der durch 10 Länder fließt, verbindet sie Menschen, Städte und Kulturen. Über einen künstlerisch gestalteten, spielerischen Zugang gibt es für Kinder und ihre erwachsenen Begleitungen jede Menge Neues zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Umwelt zu erfahren. In Zusammenarbeit mit unseren Ausstellungspartnern wird anschaulich erlebbar, was es für sichere Schifffahrt und wirksamen Hochwasserschutz braucht, wie Energie aus der Donau gewonnen wird und warum es so wichtig ist Fischaufzucht, Wirtschaft, Natur und Freizeitaktivitäten in diesem einmaligen Ökosystem als nachhaltiger Lebensraum zu erhalten. Bei einem Besuch von DONAURAUSCHEN & FLUSSGEFLÜSTER stehen das kritische wie auch rücksichtsvolle Miteinander im Mittelpunkt und Ideenansätze, wie wir gemeinsam Verantwortung für unseren Lebensraum übernehmen können."

DONAURAUSCHEN & FLUSSGEFLÜSTER wird realisiert durch Subventionen der Stadt Wien und der Unterstützung der vier Ausstellungspartner: viadonau, VERBUND, MA 45 – Wiener Gewässer und Donauraum Wien.

Laufzeit der Ausstellung: ab 11.3.2026 bis Juni 2027

Mehr Infos unter: https://www.kindermuseum.at/