„Fakt oder Fake“: „Burgenland Spezial“-Ausgabe mit Clemens Maria Schreiner, Eva Maria Marold, Christoph Krutzler und Barbara Karlich

Wien (OTS) -

Blumig und burgenländisch wird es beim Fun am Freitag, dem 13. März 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und auch schon vorab auf ORF ON: Zum Auftakt begrüßt Clemens Maria Schreiner Eva Maria Marold, Christoph Krutzler und Barbara Karlich zu einer „Burgenland Spezial“-Ausgabe von „Fakt oder Fake“ (20.15 Uhr). Bevor Thomas Stipsits im „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Podcast (17. März) Rede und Antwort steht und mit „Eierkratz-Komplott“ der dritte „Stinatz Krimi“ Premiere feiert (30. März), serviert er noch einmal seine „Stinatzer Delikatessen“ (21.15 Uhr). Es grünt so grün bei „Was gibt es Neues?“ (22.30 Uhr) mit Omar Sarsam, Katharina Straßer, Malarina, Viktor Gernot und – zum ersten Mal im Rateteam – Der Kuseng.

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„Fakt oder Fake“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Diesmal ruft Clemens Maria Schreiner eine „Burgenland Spezial“-Ausgabe aus: Eva Maria Marold, Christoph Krutzler und Barbara Karlich sind aus dem östlichsten Bundesland ins Studio gekommen, um sich mit Fakten oder Fakes auseinanderzusetzen. Die Drei bekommen es mit verblüffenden Fragen zu tun, die für das „richtige Leben“ durchaus wichtig sein könnten: Ist es ein Fakt, dass Bier nicht verderben kann, oder ist das nur ein Wunschtraum durstiger Mythenfreunde? Lässt sich aus einem simplen Gummihandschuh ein funktionierender Dudelsack bauen? Und: Können Kaninchen wirklich Trampolin springen?

„Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ (21.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

Der sympathische Burgenländer hat schon eine beachtliche Karriere auf Österreichs Kabarettbühnen hinter sich - und hoffentlich auch noch vor sich. Deshalb bietet er in diesem „Quasi-Best-of“ die lustigsten Szenen aus früheren, aber (angeblich) auch aus künftigen Programmen. Und weil musikalische Parodien ohnehin sein Markenzeichen geworden sind, greift er auch zur Gitarre und begeistert sein Publikum nicht nur mit Worten.

„Was gibt es Neues?“ (22.30 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Es grünt so grün, wenn Olivers Fragen blühen. Omar Sarsam, Katharina Straßer, Malarina, Viktor Gernot und – zum ersten Mal im Rateteam – Der Kuseng pflanzen diesmal nicht nur zum Thema passend Blumen, sondern vor allem Pointen, die sich zu wahren Lachsträußen bündeln. Auf der Suche nach dem „Samengeld“ entgleiten dem Rateteam schnell ein paar Anzüglichkeiten. Historisch, aber nicht weniger komisch wird es bei der Frage, warum Napoleon zwölf Eheringe erhielt, und kurios bei der deutschen Wortschöpfung „Niedertreter“. Die Promifrage stellt in dieser Woche Robert Palfrader, der am 20. und 21. März in ORF 1 in „Braunschlag 1986“ zu sehen ist. Er möchte vom Rateteam wissen, welchen Zweck ein Druckknopf bei der Trauerfeier für Leslie Nielsen 2010 hatte. So viel schon einmal vorweg: Dem Komiker war es ein Anliegen, dass auch nach seinem Ableben gelacht werden sollte.