SJ-Schindl: “Die Scham muss die Seite wechseln!”

Wien (OTS) -

Mit einer Medienaktion am Platz der Menschenrechte macht die Sozialistische Jugend Österreich auf die Notwendigkeit der Verankerung des Zustimmungsprinzips im Sexualstrafrecht aufmerksam. „Nur Ja heißt Ja ist kein netter Spruch, sondern eine Frage der Gerechtigkeit“ , betont Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Noch immer müssen Betroffene nach Übergriffen beweisen, dass sie keine Schuld trifft: „Viele müssen nachweisen, dass sie laut genug Nein gesagt oder sich ausreichend gewehrt haben. Auch die Kleidung oder ein etwaiger Alkoholkonsum von Betroffenen im Tatzeitpunkt wird immer noch vor Gericht thematisiert - wer kein “perfektes Opfer” ist, dem/der wird weniger geglaubt. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist ein unhaltbarer Zustand, der endlich beendet werden muss“ , so Schindl.

Im Zuge der Aktion wurde eine Gerichtsszene nachgestellt. Dabei wurden Schilder mit den Aufschriften ”Täter verurteilen“, “Nur Ja heißt Ja“ und “Opfern glauben“ hochgehalten. Die Aktion soll verdeutlichen, dass es nur durch eine Änderung im Sexualstrafrecht echte Gerechtigkeit geben kann.

“Viele Betroffene können in Momenten von Angst, Schock oder Überforderung gar nicht reagieren. Schweigen oder Erstarren sind keine Zustimmung. Mit dem Prinzip ‚Nur Ja heißt Ja‘ wird die Verantwortung endlich dorthin verschoben, wo sie hingehört: zu den Tätern, statt zu den Betroffenen“ , erklärt Schindl die Notwendigkeit einer Veränderung.

Abschließend fordert Schindl die Bundesregierung zum Handeln auf: “Ein Nein ist keine Einladung. Schweigen ist keine Zustimmung. Wir fordern die Verankerung von ‚Nur Ja heißt Ja‘ im Sexualstrafrecht. Die Scham muss endlich die Seite wechseln.“

Fotos sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHBqjCMHWo