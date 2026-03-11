  • 11.03.2026, 10:31:32
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PBZ Waidhofen an der Thaya erhält „Tut gut!“-Plakette in Silber

LR Kasser: Dass das Pflegezentrum sowohl für seine Küche als auch für die betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet wurde, zeigt, dass hier ganzheitlich gedacht wird

St. Pölten (OTS) - 

Das PBZ Waidhofen an der Thaya erhielt die „Tut gut!“-Plakette in Silber im Rahmen des „Tut gut!“-Regionalabends am Campus Horn. Prämiert wurden die Bereiche „Gesunder Betrieb“ und „Vitalküche“. „Dass das Pflegezentrum sowohl für seine Küche als auch für seine Leistungen in der betrieblichen Gesundheitsförderung ausgezeichnet wurde, zeigt, dass hier ganzheitlich gedacht wird. Gute Pflege braucht nicht nur eine hochwertige Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch ein Arbeitsumfeld, das die Gesundheit und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt stärkt. Davon profitieren letztlich alle im Haus und dieses Engagement verdient große Anerkennung“, freut sich Landesrat Anton Kasser.

Die Auszeichnung nahmen Claudia Neuteufel und Ursula Eichhorn entgegen. Die Silberplakette für die Vitalküche überreichten Erwin Zeiler und Landesrat Anton Kasser an Verena Bauer und Johanna Essbüchl. Das PBZ Waidhofen an der Thaya zeigt damit ein starkes Engagement für Gesundheit und ausgewogene Ernährung.

Weitere Informationen bei Anita Talamas-Engel, Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Thaya, Tel: 02842 / 524 217 48613, Mobil: 0676 / 858 748 613, E-Mail: [email protected]

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