FPÖ – Guggenbichler: SPÖ-Wirtschaftsverband stellt Bürgermeister Ludwig bloß

Wien (OTS) -

Der Wirtschaftssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler, zeigt sich erstaunt über die aktuelle Kampagne des SPÖ-Wirtschaftsverbandes unter der Führung von Marko Fischer. „Während SPÖ-Bürgermeister Ludwig in Wien eine Verteuerung nach der anderen zu verantworten hat, fordert ausgerechnet der eigene SPÖ-Wirtschaftsverband Entlastungen für Unternehmen. Damit stellt die SPÖ-Wirtschaftsfraktion ihren eigenen Bürgermeister bloß.“

Besonders bemerkenswert sei laut Guggenbichler die Forderung nach einer Senkung der Energiepreise. „Das ist an Chuzpe kaum zu überbieten. Bürgermeister Ludwig ist als Landeshauptmann selbst Preisregulator bei der Fernwärme und kann mit einer einzigen Unterschrift eine sofortige Senkung der Preise veranlassen. Wenn der SPÖ-Wirtschaftsverband nun genau das fordert, dann soll er sich direkt an seinen eigenen Bürgermeister wenden.“

Die FPÖ unterstütze die inhaltlichen Forderungen nach einer Entlastung der Wiener Unternehmen ausdrücklich. „Wenn selbst die eigene SPÖ-Wirtschaftsorganisation erkennt, dass die Unternehmer unter den explodierenden Kosten in Wien leiden und der eigene SPÖ-Bürgermeister der Preistreiber ist, dann ist bei der SPÖ in Wien Feuer am Dach“, so der Freiheitliche und ergänzt: „Wir erwarten daher eine unverzügliche Strom-, Netz- und Gaspreissenkung für alle Wienerinnen und Wiener sowie für Unternehmer und Arbeitnehmer, wie sie vom SWV gefordert wird. Wir werden in der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderates entsprechende Anträge einbringen und gehen davon aus, dass die rot-pinke Stadtregierung diesen selbstverständlich zustimmen wird. Alles andere wäre nichts anderes als eine massive Wählertäuschung durch die SPÖ-Wirtschaftsfraktion“, stellte Guggenbichler klar.