- 11.03.2026, 09:32:02
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Einladung zum Pressegespräch: Deloitte Cyber Security Report
Aktuelle geopolitische und technologische Entwicklungen verschärfen die Cyber-Bedrohungslage zunehmend. Die Unternehmen sehen sich derzeit mit einer Vielzahl neuer und komplexer Risiken konfrontiert.
Wie geht die österreichische Wirtschaft mit dieser Bedrohungslage um? Sind die Unternehmen auf einen Angriff entsprechend vorbereitet? Und wo stehen sie eigentlich bei der fristgerechten Umsetzung kommender Cyber-Richtlinien?
Diese und weitere Fragen werden im aktuellen Cyber Security Report beantwortet. Die Ergebnisse der Studie präsentieren Ihnen:
- Karin Mair, Managing Partnerin Technology & Transformation sowie Strategy, Risk & Transactions, Deloitte Österreich
- Georg Schwondra, Partner und Cyber Leader, Deloitte Österreich
- Christoph Hofinger, Geschäftsführer, FORESIGHT
Termin: Mittwoch, 18.3.2026, 10:00 Uhr im Deloitte Office oder via Zoom
Adresse: Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien
Hier finden Sie den Link zur Online-Teilnahme:
Zugangslink zum Pressegespräch
Bitte um Anmeldung unter [email protected] bzw. +43 1 537 00 8556.
Deloitte Cyber Security Report
Datum: 18.03.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1
1010 Wien
Österreich
URL: https://deloitte.zoom.us/j/95011870245?pwd=hxKe76Aq4uk7vjd3dY5NnLxWXodzjf.1#success
Rückfragen & Kontakt
Deloitte Österreich
Mag. Armin Nowshad
Telefon: +43 1 537 00 8556
E-Mail: [email protected]
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