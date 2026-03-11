Einladung zum Pressegespräch: Deloitte Cyber Security Report

Wien (OTS) -

Aktuelle geopolitische und technologische Entwicklungen verschärfen die Cyber-Bedrohungslage zunehmend. Die Unternehmen sehen sich derzeit mit einer Vielzahl neuer und komplexer Risiken konfrontiert.



Wie geht die österreichische Wirtschaft mit dieser Bedrohungslage um? Sind die Unternehmen auf einen Angriff entsprechend vorbereitet? Und wo stehen sie eigentlich bei der fristgerechten Umsetzung kommender Cyber-Richtlinien?



Diese und weitere Fragen werden im aktuellen Cyber Security Report beantwortet. Die Ergebnisse der Studie präsentieren Ihnen:

Karin Mair, Managing Partnerin Technology & Transformation sowie Strategy, Risk & Transactions, Deloitte Österreich



Managing Partnerin Technology & Transformation sowie Strategy, Risk & Transactions, Deloitte Österreich Georg Schwondra, Partner und Cyber Leader, Deloitte Österreich



Partner und Cyber Leader, Deloitte Österreich Christoph Hofinger, Geschäftsführer, FORESIGHT



Termin: Mittwoch, 18.3.2026, 10:00 Uhr im Deloitte Office oder via Zoom

Adresse: Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien



Hier finden Sie den Link zur Online-Teilnahme:

Zugangslink zum Pressegespräch



Bitte um Anmeldung unter [email protected] bzw. +43 1 537 00 8556.

Deloitte Cyber Security Report

Datum: 18.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH

Renngasse 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://deloitte.zoom.us/j/95011870245?pwd=hxKe76Aq4uk7vjd3dY5NnLxWXodzjf.1#success