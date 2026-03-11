Gaál/Jagsch: Hernals: Mit der Grätzlmarie zur klimafitten Innenhof-Oase – jetzt Projekte einreichen!

Wien (OTS) -

Grätzlmarie-Schwerpunkt „Klimafitte Innenhöfe“ – Einreichfrist Mai 2026

Mit der Grätzlmarie fördert das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+ im aktuellen Programmgebiet Hernals Projekte, die zur guten Nachbarschaft und zum guten Klima beitragen. Projektvorhaben, die bis 15.5.2026 eingereicht und die Themen Entsiegelung und -Begrünung oder die Aufwertung eines Innenhofs im Programmgebiet Hernals aufgreifen, erhalten bei der Förderbewertung Extrapunkte. Gemeinschaftsgärten, Sonnensegel über einer Sandkiste, ein stellenweises Aufbrechen des Betons oder die Zusammenlegung von zwei Innenhöfen – gesucht werden Ideen, die gemeinsam genutzten Raum nachhaltig aufwerten.

„Die Grätzlmarie unterstützt dabei, innovative und nachhaltige Ideen für das Zusammenleben im Grätzl Realität werden zu lassen. Gerade die Innenhöfe in der bestehenden Stadt bieten ein enormes Potential, um neue Orte des Miteinanders zu schaffen und gleichzeitig das direkte Mikroklima zu verbessern. Dieser Förderschwerpunkt macht es möglich, durch neue klimafitte Gemeinschaftsräume, die Hausgemeinschaft zu stärken und das unmittelbare Wohnumfeld aufzuwerten. Damit Wien auch für die kommenden Generationen die lebenswerteste Stadt bleibt!“ so Kathrin Gáal, Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin.



„Nachhaltigkeit spielt in Hernals eine wichtige Rolle. Als Klimabündnisbezirk setzen wir auf Maßnahmen, die unser Grätzl langfristig klimafit machen. Wie gut das funktionieren kann, zeigt der entsiegelte und begrünte Innenhof in der Halirschgasse, der auch mit Unterstützung von WieNeu+ umgesetzt wurde“, sagt Peter Jagsch, Bezirksvorsteher von Hernals.



Event-Tipp: Ideenwerkstatt – Unterstützung bei Ideenfindung und Projekteinreichung

Bei der Ideenwerkstatt am 9.4.2026, die ganz im Zeichen des Schwerpunkts "Klimafitte Innenhöfe" steht, können gemeinsam Ideen für ein zukunftsfittes Grätzl entwickelt und für die Einreichung als Grätzlmarie-Projekt besprochen werden. Zuvor wird der vor kurzem gemeinschaftlich entsiegelte Innenhof Halirschgasse 1 in Hernals besucht. Um Anmeldung via wieneuplus.wien.gv.at wird gebeten.

Ideenwerkstatt Grätzlmarie Hernals

Datum: ⁠9.4.2026

Uhrzeit: 18 bis 20 Uhr

Ort: Der Brandstetter, 17., Hernalser Hauptstraße 134

Besichtigung Innenhof Halirschgasse

Datum: ⁠9.4.2026

Uhrzeit: 17 bis 17.45 Uhr

Ort: 17., Halirschgasse 1 (Treffpunkt vor dem Gebäude)

Informationen zur Grätzlmarie, dem Programmgebiet und Förderbedingungen finden Sie unter wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie



Alles Wissenswerte rund um die Grätzlmarie

Die WieNeu+ Grätzlmarie fördert Projekte, die einen Mehrwert für das Grätzl und das Zusammenleben haben. Derzeit können Projektideen für das WieNeu+ ProgrammgebietHernals eingereicht werden. Pro Jahr gibt es 3 Einreichfristen (2026: 13.2., 15.5., 15.10.). Anträge, die bis zu diesen Stichtagen einlangen, werden in der nächstfolgenden Beiratssitzung behandelt. Der Beirat besteht aus Bewohner*innen und Vertreter*innen des Bezirks. Achtung: Vor der Einreichung muss ein Beratungsgespräch mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung geführt worden sein.

Projekte werden im Durchschnitt mit 500 bis 8.000 Euro gefördert und können von Einzelpersonen, Vereinen, Organisationen, Hausgemeinschaften oder Eigentümer*innen eingereicht werden. Einreichungen für das Programmgebiet Hernals sind bis voraussichtlich Juni 2028 möglich.

Beratung und Kontakt

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) steht als erste Anlaufstelle bei Fragen rund um die Grätzlmarie zur Verfügung. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.gbstern.at/themen-projekte/wieneu/graetzlmarie-wieneu/

Weitere Informationen zu WieNeu+ und der Grätzlmarie:

https://wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie

wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie-projekte (Überblick der seit 2021 durchgeführten Grätzlmarie-Projekte)