Einstellung der Verfahren bei „Parkplatzabzocke“ in Ottakring

Wien (OTS) -

Sport Wien (MA 51) als Verpächter der Sportanlage Kendlerstraße 42 im 16. Bezirk hat auf die als „Parkplatzabzocke“ bekannten anwaltlichen Schreiben rasch reagiert. Gemeinsam mit dem ansässigen Verein SV Dinamo Helfort wurde im Auftrag von Sportstadtrat Peter Hacker eine Lösung erwirkt. Alle Verfahren werden mit sofortiger Wirkung eingestellt bzw. rückabgewickelt.

Das Tor zur Einfahrt auf die Sportanlage wird umgehend geschlossen und steht nur noch Einsatzfahrzeugen bzw. Anlieferdiensten offen. Eltern, die ihre Kinder zu Trainingseinheiten und Spielen bringen, können zum Ein- und Aussteigen kurz vor dem Einfahrtstor halten.

Für einen längeren Aufenthalt auf der Sportanlage bietet sich eine öffentliche Anfahrt über den S+U-Bahnhof Ottakring an. Parkmöglichkeiten für Autos gibt es in der Park&Ride-Anlage Ottakring.