- 11.03.2026, 09:16:32
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Pressekonferenz mit Livestream - Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins
Der Österreichische Alpenverein lädt herzlich ein zur hybriden Pressekonferenz am Freitag, 13.3.2026, 10.00 Uhr, in Wien und im LIVESTREAM.
96 Gletscher haben die ehrenamtlichen Gletschermesser:innen des Alpenvereins in Österreichs Bergen beobachtet: Wie schlecht es um das "Ewige Eis" bestellt ist, dazu liefert die Präsentation des aktuellen Gletscherberichts detaillierte Antworten.
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, vor Ort in den Räumlichkeiten des APA-Pressezentrums mit dabei zu sein: Laimgrubengasse 10, 1060 Wien. Die Pressekonferenz wird zudem live aus dem APA-Pressezentrum übertragen.
Es sprechen:
- Dr. Gerhard Karl Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, Leiter des Alpenverein-Gletschermessdienstes, Universität Graz
- Dr. Nicole Slupetzky, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins
Termin: Freitag, 13.3.2026, 10:00 Uhr
Ort: Laimgrubengasse 10, 1060 Wien / Link zum LIVESTREAM
Mit der Pressekonferenz stellen wir umfassendes Foto- und Informationsmaterial zur Verfügung: www.alpenverein.at/presse
Ihre Anmeldung bzw. individuelle Anfragen für Foto- und Videomaterial schicken Sie bitte an [email protected]
PK: Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (mit Livestream)
Die Leiter des Alpenvereins-Gletschermessdienstes, Dr. Gerhard Karl Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, präsentieren gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins, Dr. Nicole Slupetzky, den aktuellen Gletscherbericht. Die Pressekonferenz wird live übertragen.
Datum: 13.03.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA-Pressezentrum (+ Livestream)
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
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Österreichischer Alpenverein | Presse
Mag. Gerald Zagler
Telefon: +43/664/78021327
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.alpenverein.at/presse
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