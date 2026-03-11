  • 11.03.2026, 09:16:32
  • /
  • OTS0036

Pressekonferenz mit Livestream - Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins

Der Österreichische Alpenverein lädt herzlich ein zur hybriden Pressekonferenz am Freitag, 13.3.2026, 10.00 Uhr, in Wien und im LIVESTREAM.

Innsbruck/Wien (OTS) - 

96 Gletscher haben die ehrenamtlichen Gletschermesser:innen des Alpenvereins in Österreichs Bergen beobachtet: Wie schlecht es um das "Ewige Eis" bestellt ist, dazu liefert die Präsentation des aktuellen Gletscherberichts detaillierte Antworten.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, vor Ort in den Räumlichkeiten des APA-Pressezentrums mit dabei zu sein: Laimgrubengasse 10, 1060 Wien. Die Pressekonferenz wird zudem live aus dem APA-Pressezentrum übertragen.

Es sprechen:

  • Dr. Gerhard Karl Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, Leiter des Alpenverein-Gletschermessdienstes, Universität Graz
  • Dr. Nicole Slupetzky, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins

Termin: Freitag, 13.3.2026, 10:00 Uhr
Ort: Laimgrubengasse 10, 1060 Wien / Link zum LIVESTREAM

Mit der Pressekonferenz stellen wir umfassendes Foto- und Informationsmaterial zur Verfügung: www.alpenverein.at/presse

Ihre Anmeldung bzw. individuelle Anfragen für Foto- und Videomaterial schicken Sie bitte an [email protected]

PK: Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (mit Livestream)

Die Leiter des Alpenvereins-Gletschermessdienstes, Dr. Gerhard Karl Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, präsentieren gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins, Dr. Nicole Slupetzky, den aktuellen Gletscherbericht. Die Pressekonferenz wird live übertragen.

Datum: 13.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum (+ Livestream)
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/alpenverein-20260313

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Alpenverein | Presse
Mag. Gerald Zagler
Telefon: +43/664/78021327
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.alpenverein.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T24

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Freitag, 13.03.2026, 10:00]

Österreichischer Alpenverein

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Alpenverein | Presse
Mag. Gerald Zagler
Telefon: +43/664/78021327
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.alpenverein.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright