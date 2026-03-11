Pressekonferenz mit Livestream - Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins

Innsbruck/Wien (OTS) -

96 Gletscher haben die ehrenamtlichen Gletschermesser:innen des Alpenvereins in Österreichs Bergen beobachtet: Wie schlecht es um das "Ewige Eis" bestellt ist, dazu liefert die Präsentation des aktuellen Gletscherberichts detaillierte Antworten.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, vor Ort in den Räumlichkeiten des APA-Pressezentrums mit dabei zu sein: Laimgrubengasse 10, 1060 Wien. Die Pressekonferenz wird zudem live aus dem APA-Pressezentrum übertragen.

Es sprechen:

Dr. Gerhard Karl Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, Leiter des Alpenverein-Gletschermessdienstes, Universität Graz

und Leiter des Alpenverein-Gletschermessdienstes, Universität Graz Dr. Nicole Slupetzky, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins

Termin: Freitag, 13.3.2026, 10:00 Uhr

Ort: Laimgrubengasse 10, 1060 Wien / Link zum LIVESTREAM

Mit der Pressekonferenz stellen wir umfassendes Foto- und Informationsmaterial zur Verfügung: www.alpenverein.at/presse

Ihre Anmeldung bzw. individuelle Anfragen für Foto- und Videomaterial schicken Sie bitte an [email protected]

PK: Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (mit Livestream)

Die Leiter des Alpenvereins-Gletschermessdienstes, Dr. Gerhard Karl Lieb und Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, präsentieren gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins, Dr. Nicole Slupetzky, den aktuellen Gletscherbericht. Die Pressekonferenz wird live übertragen.

Datum: 13.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum (+ Livestream)

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/alpenverein-20260313