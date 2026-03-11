  • 11.03.2026, 09:12:02
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  • OTS0033

Öffentlicher Rückruf – Moulin Roty, Großer Aktivitätszug

Spielzeug 678112 Großer Aktivitätszug - ablösbare Teile, Erstickungsgefahr

Wien (OTS) - 

Die Analyse des Produkts 678112 Großer Aktivitätszug des Herstellers Moulin Roty hat bei der Charge 0719/24 ein Risiko hinsichtlich der Zugkraft der großen Räder ergeben, da diese sich lösen und kleine Teile freisetzen könnten, die verschluckt werden und eine Erstickungsgefahr darstellen könnten. Vorsorglich wird auch die Charge 0181/24 zurückgerufen, obwohl kein Risiko festgestellt wurde.
- Charge 0719/24, im Handel seit September 2025.
- Charge 0181/24, im Handel seit Oktober 2024.

Kunden sollten die Verwendung dieses Produkts umgehend einstellen und den großen Aktivitätszug von Molin Roty gegen volle Rückerstattung bei La Maison d'Elisa, Siebensterngasse 23, 1070 Wien, zurückgeben. Der Kaufbeleg muss nicht vorgelegt werden.

Das Vertrauen unserer Kunden in die Qualität und Sicherheit unserer Produkte ist uns sehr wichtig und wir rufen Produkte zurück, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Rückfragen & Kontakt

La Maison d'Elisa e.U.
Sylvain Berry
Telefon: 019445991
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.maison-elisa.at

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