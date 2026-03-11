  • 11.03.2026, 08:08:03
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Königsberg-Kulinarik erneut prämiert

2 Gabeln & 88 Punkte von falstaff für das À la Carte Restaurant „Bucklige Welt“

Limettentörtchen mit Erdbeere
Bad Schönau (OTS) - 

Gesunde & regionale Haubenküche

Im Gesundheitsresort Königsberg spielt eine ausgewogene und gesunde Ernährung eine zentrale Rolle. Das Küchenteam rund um Markus Oelgarte verarbeitet sorgfältig ausgewählte, regionale und biologische Zutaten mit viel Können und Liebe zum Detail zu geschmackvollen Gerichten. Eine Vielzahl der verwendeten Produkte stammt von BIO-zertifizierten Lieferanten, die das Resort seit vielen Jahren zuverlässig beliefern und täglich frische Ware bereitstellen.

Den Gästen stehen mehrere Restaurants, eine gemütliche Terrasse sowie ein Café mit hausgemachten Mehlspeisen zur Verfügung – ideale Orte, um die kulinarische Vielfalt und Qualität entspannt zu genießen.

À la Carte Restaurant „Bucklige Welt“

Das À-la-Carte-Restaurant Bucklige Welt verwöhnt nicht nur die Gäste des Gesundheitsresorts mit regionalen Spezialitäten und klassischer österreichischer Küche. Auch externe Besucher haben zu ausgewählten Terminen die Möglichkeit, hier zu speisen. Ob bei einem genussvollen Mittagessen oder einem stimmungsvollen Candle-Light-Dinner – das Restaurant lädt zu einer kulinarischen Entdeckungsreise in entspannter Atmosphäre ein.

Falstaff: 2 Gabeln & 88 Punkte

Die regionale und gesundheitsbewusste Küche des Gesundheitsresorts wurde erneut von falstaff ausgezeichnet und erhielt 2 Gabeln sowie 88 Punkte. Bewertet wurden die besten Restaurants und Gasthäuser Österreichs in den Bereichen Essen, Service, Wein und Ambiente.

„Wir sind stolz auf die erneute Auszeichnung von falstaff und darüber, dass unser À-la-Carte-Restaurant wieder überzeugen konnte. Ein besonderer Dank gilt unserem Küchen- und Serviceteam, das mit viel Engagement und hochwertigen regionalen Produkten täglich für besondere Genussmomente sorgt.“ – Doris Walter, Geschäftsführerin

Rückfragen & Kontakt

Gesundheitsresort Königsberg
Kristina Grainer, MA
Telefon: +43 (0) 2646 8251-700
E-Mail: [email protected]

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