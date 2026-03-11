10. „Goldene Note by Leona König“: Die neun Finalistinnen und Finalisten der Jubiläumsausgabe – Publikumspreis-Voting bis 25. März

Wien (OTS) -

Für die heurige zehnte Ausgabe des Klassik-Nachwuchspreises „Goldene Note“, der seit 2017 vom Internationalen Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Begründerin Leona König vergeben wird, haben sich bei der kürzlich abgehaltenen Audition für das große Finale neun hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker qualifiziert. In der Jubiläumsshow, die zu Fronleichnam, am 4. Juni 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bzw. am 6. Juni um 22.00 Uhr in 3sat zu sehen ist, treten vier Mädchen und fünf Burschen im Alter von elf bis 18 Jahren um den jeweils ersten Platz in ihrer Wettbewerbskategorie an. Im Casting überzeugten diese neun Talente eine hochkarätige Fachjury mit ihren Darbietungen in den Genres Streichinstrumente, Blasinstrumente bzw. Tasten- und Zupfinstrumente. Die Gewinnerentscheidung im Finale trifft eine Starjury aus renommierten Größen des Klassikgenres. Neben Auszeichnungen in den drei Kategorien wird auch 2026 wieder der „Goldene Note“-Publikumspreis verliehen. Für diesen kann ab heute, Mittwoch dem 11. März, bis Mittwoch, den 25. März (23.59 Uhr), via tv.ORF.at abgestimmt werden. Die neun aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler werden mit ihren Bewerbungsstücken außerdem auch auf https://www.im-foundation.com/our-talents sowie auf https://krone.at (ab heute wöchentlich eine Kategorie) vorgestellt. Bereits am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, zeigt ORF 2 um 18.00 Uhr unter dem Titel „Goldene Note – Das Semifinale“ die Höhepunkte der Audition.

Die neun „Goldene Note“-Finalistinnen und -Finalisten 2026 im Überblick

Kategorie Streichinstrumente:

Jayden King (aus den USA, 11 Jahre, Violine)

Maria Bendel (aus Deutschland, 12 Jahre, Cello)

Amadeus Jánoška (aus Wien, 12 Jahre, Violine)

Kategorie Blasinstrumente:

Adam Benold (aus Wien, 16 Jahre, Blockflöte)

Linda Gittmaier (aus Oberösterreich, 16 Jahre, Klarinette)

Nico Haidenhofer (aus der Steiermark, 17 Jahre, Oboe)

Kategorie Tasten- und Zupfinstrumente:

Lukas Maierhofer (aus der Steiermark, 12 Jahre, Klavier)

Idil Naz Adici (aus der Steiermark, 17 Jahre, Klavier)

Julie Herber (aus Kärnten, 18 Jahre, Harfe)

Leona König: „So manche Träume werden wahr!“

„Ich bin besonders glücklich und stolz darauf, dass wir heuer unser zehnjähriges Jubiläum der ‚Goldenen Note‘ feiern dürfen. Zu diesem besonderen Anlass küren wir die besten Talente, die in Österreich studieren. Diese großartigen jungen Künstlerinnen und Künstler werden auch in diesem Jahr wieder die Herzen des Publikums erobern und ich bin sicher: so manche Träume werden wieder wahr!“

Die hochkarätige Fachjury der „Goldene Note“-Audition

Der fünfköpfigen Audition-Jury gehörten an: der österreichische Pianist und Leiter des Kammermusikfestivals Arsonore Markus Schirmer, der bulgarische Pianist Simeon Goshev, Arno Steinwider, Flötist und Dekan der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) sowie künstlerischer Leiter der Festspiele Taggenbrunn, die ebenfalls an der MUK lehrende Violinistin Kristina Šuklar, ihres Zeichens 2. Konzertmeisterin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, sowie Elisabeth Kropfitsch, Professorin im Konzertfach Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (mdw).

Die Preise der „Goldenen Note 2026“

Alle Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2026“ erhalten neben den Solo-Auftritten im TV-Finale professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses an der MUK, Neben der „Goldene Note”-Trophäe für die Gewinner:innen stehen besondere Preise bereit, u. a. ein MUK-Studiensemester, die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein eigenes Konzert oder eine Aufnahme, weiters diverse, vom IMF organisierte Konzertauftritte, Teilnahme an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“ sowie von der Starjury gestiftete Überraschungspreise.

Weitere drei „Stars & Talente“-Ausgaben ab 15. März in ORF 2 und auf ORF ON

Bevor die „Goldene Note 2026“ in den Endspurt geht, stehen noch drei neue Folgen der aktuellen, bereits sechsten Staffel des ORF-Nachwuchsformats „Stars & Talente by Leona König“ auf dem Programm. Darin begleitet die „Goldene Note“-Erfinderin und Moderatorin weitere Finalistinnen und Finalisten des Vorjahresbewerbs auf ihrem Weg und bringt sie mit renommierten Künstlergrößen zusammen. So kommt es zu kreativen musikalischen Begegnungen zwischen Tenor Bogdan Volkov und der 17-jährigen Fagottistin Annalena Klem (15. März), weiters zwischen Dirigent und Klarinettist Andreas Ottensamer und Cellist Dylan Russell, 14 Jahre (22. März) sowie zwischen Cellistin Maddalena Del Gobbo und der elfjährigen Violinistin Eloisa Aubert (29. März). Alle drei Folgen sind jeweils sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.