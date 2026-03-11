Club Tirol Businessclub in Wien: Macht Humor das (Geschäfts)leben leichter?

Wien (OTS) -

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und Lachen ist bekanntlich gesund. Aber eignet sich Humor auch als Problemlösungsstrategie in Business und Alltag? Darüber sprach auf Einladung des Club Tirol Business Club in Wien dieser Tage der Psychiater und Psychotherapeut Univ.-Prof. Dr. med. Johannes Kinzl vor zahlreichen Mitgliedern des Club Tirol Business Club in Wien im Palais Eschenbach.

Der Experte für Humor, Gelassenheit und psychische Gesundheit im beruflichen Alltag, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ehemaliger Direktor der Innsbrucker Uni-Klinik für Psychosomatische Medizin, referierte über seine aus langjähriger Praxisarbeit gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Humor.

Kinzl in seinem Vortrag: „Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Lebenseinstellung und eine Charaktereigenschaft, die dazu führt, das Leben so und nicht anders zu sehen. Es ist eine innere Haltung gegenüber sich selbst, gegenüber dem Leben, gegenüber anderen Menschen. Damit kann Humor auch dazu beitragen, eine gewisse Leichtigkeit des Seins zu vermitteln und zu akzeptieren.“ So müssen laut dem Wissenschaftler „Dinge nicht perfekt, nicht fehlerfrei sein, um mit dem, was man getan hat, zufrieden zu sein.“

So lässt sich Humor trainieren

Unter diesem Aspekt war es durchaus positiv, zu erfahren, dass jeder Mensch Humor hat, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Zwar geht man davon aus, dass Humor weitgehend angeboren und genetisch festgelegt ist. „Allerdings ist es bis zu einem gewissen Grad möglich, Humor zu trainieren. Förderlich ist dafür zum Beispiel der Kontakt mit positiv eingestellten Menschen oder der Konsum von humorvollen Filmen und Literatur“, empfiehlt Kinzl. Wobei klar sein müsse: „Aus einem Haflinger können Sie kein Rennpferd machen.“

Seine Ausführungen untermalte der Professor mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten. Beispielgebend sei hier jenes von Sigmund Freud angeführt, demzufolge Humor die Begabung eines Menschen sei, den Unzulänglichkeiten der Welt und der Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltages mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass humorvolle Menschen eine höhere Attraktivität für andere haben, bei Krisen eine höhere Resilienz zeigen und damit zu Konfliktlösungen beitragen können.

Grenzen des Humors beachten

Wichtig sei jedoch ebenso, die „Grenzen des Humors“ zu beachten. Humor habe sich in schwierigen Situationen sehr bewährt, aber „er ist kein Heilmittel für alle Unbilden des Lebens.“ Kinzl abschließend: „Humor ist eine Gratwanderung, er sollte mit Fingerspitzengefühl eingesetzt werden, nicht jedes Lächeln ist ehrlich und befreiend.“

Organisiert hatte den Abend im Zeichen des Humors Martina Scheiber vom Club Tirol-Vorstand gemeinsam mit Club Tirol-Mitglied Anton Luchner, Medperion Austria GmbH. Ihnen, dem Vortragenden sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern galt der Dank von Club Tirol-Vizepräsidentin Renate Danler, die den Abend eröffnete und zum gemütlichen Netzwerkausklang überleitete.

Mit dabei beim Humor-Vortrag waren unter anderem: die Club Tirol-Vorstandsmitglieder Peter Kunz (Kunz Wallentin RAE GmbH), Sigrid Neureiter (Dr. Neureiter-PR) und Martin Resel (A1 Telekom). Elisabeth Baldauf (RWA - Raiffeisen Ware Austria AG), Isabella Burtscher (ib-moderation), Rolf Gleißner (WKÖ), Johannes Grillari (Ludwig Boltzmann Institut für Traumatologie), Hannes Gruber (VIG), Claudia Heinisch (MCI), Robert Jeller (WKÖ), Monika Kals (Cargo-Partner Holdings), Galeristin Ursula Krinzinger, Florian Kistl (CS Combustion Solutions), Judith McKimm (Interkulturelle Unternehmensberatung), Michaela Reith (Sommertheater Kitzbühel), Simone Schmid (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Christa Antonia Singer (Zentrum Mensch & Raum), Charlotte Sengthaler (Spa Ceylon Austria), Herbert Strobl (Executive Coaching Plus), uvm.

Über den Club Tirol:

Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit nun mehr als siebzehn Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile über 650 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident Julian Hadschieff, Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Renate Danler - Renate Danler Consulting, Peter Kunz - Kunz Wallentin RAE GmbH, Barbara Kolm - Abgeordnete zum Nationalrat, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Stefan Kirchebner - BMLV - Abtl. Zielgruppen-Kommunikation, Martin Resel – A1 Telekom, Personalberaterin Martina Scheiber HR-SCOPE, Johanna Seeber – Seeste Bau Wien GmbH.