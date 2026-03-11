Kapsch TrafficCom wählt TomTom Traffic zur Verbesserung seiner globalen Verkehrsmanagementlösungen

Amsterdam/Wien (OTS) -

TomTom, Spezialist für Kartografie- und Ortungstechnologie, gab heute bekannt, dass Kapsch TrafficCom, ein weltweit führender Anbieter von Verkehrsmanagement- und Mautlösungen, TomTom Traffic für die nächste Generation seiner intelligenten Mobilitätsangebote ausgewählt hat.

Durch die Integration der fortschrittlichen Verkehrsdaten und -dienste von TomTom wird Kapsch TrafficCom sein Portfolio erweitern und stärken, sodass Behörden und Straßenbetreiber weltweit genauere, datengestützte Entscheidungen treffen können.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Kapsch TrafficCom die Floating Car Data (FCD) und Verkehrsdienste von TomTom direkt in seine EcoTrafiX-Plattform integrieren, ein End-to-End-Verkehrsmanagementsystem, auf das Städte und Straßenbehörden weltweit vertrauen. Diese Integration bietet Anwendern sofortigen Zugriff auf umfassende Echtzeit-Informationen, darunter Verkehrsfluss, Zwischenfälle, Staumuster, Fahrzeiten und multimodale Bewegungen. Durch diese nahtlose Integration entfällt die Notwendigkeit einer projektbezogenen Anpassung oder zusätzlicher Hardware, was die Komplexität der Bereitstellung reduziert und die Amortisationszeit verkürzt.

Die Partnerschaft erweitert das Portfolio von Kapsch TrafficCom erheblich und verbessert seine Fähigkeit, leistungsfähigere, datengestützte Mobilitätslösungen anzubieten. Mit umfassenderen Einblicken und präziseren Verkehrsinformationen kann Kapsch TrafficCom seinen Kunden helfen, eine intelligentere, sicherere und effizientere Mobilität in ihren Straßennetzen zu erreichen.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit TomTom, einem führenden Anbieter von Verkehrsdaten“, sagte Samuel Kapsch, Chief Operating Officer von Kapsch TrafficCom. „Daten machen einen echten Unterschied bei der Bekämpfung von Staus, da sie Städten ein besseres Verständnis der Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf ihr Mobilitätsökosystem ermöglichen. Mit dieser Partnerschaft geben wir ihnen Echtzeit-Einblicke in ihre Straßen, damit sie sicherstellen können, dass Mobilität für alle zugänglich ist.“

„Städte und Straßenbetreiber benötigen zunehmend sofortige, datenreiche Einblicke, um Menschen und Güter sicher und effizient zu transportieren“, sagte Mike Schoofs, Chief Revenue Officer bei TomTom. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Kapsch TrafficCom und darüber, ihre Lösungen mit unseren branchenführenden Verkehrsdaten zu unterstützen. Durch die Kombination unserer Verkehrsinformationen mit der Plattform von Kapsch TrafficCom ermöglichen wir Städten und Straßenverkehrsbehörden, schnellere, intelligentere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.“

Auf der Intertraffic 2026 wird Kapsch TrafficCom die erweiterten Funktionen der EcoTrafiX-Plattform vorstellen, darunter die von TomTom bereitgestellten Live-Verkehrs- und Analysedienste. Die Besucher haben die Möglichkeit, Live-Demonstrationen zu erleben und mehr darüber zu erfahren, wie die Partnerschaft ein intelligenteres, datengestütztes Mobilitätsmanagement ermöglicht.