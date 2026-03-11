AVISO: Gedenken an die Annexion Österreichs 1938

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 12. März, findet im Weiheraum des Äußeren Burgtores eine Kranzniederlegung in Erinnerung an die Annexion Österreichs durch das NS-Regime statt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner legt gemeinsam mit dem Generalstabschef, General Rudolf Striedinger, und dem Militärkommandanten von Wien, Brigadier Kurt Wagner, einen Kranz nieder.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis am 11. März, 19:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1905 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:00 Uhr Beginn militärischer Festakt

09:30 Uhr voraussichtliches Ende der Gedenkfeier

Zeit & Ort:

12. März um 08:30 Uhr, beim Weiheraum des Äußeren Burgtores,

Heldenplatz, 1010 Wien