Tag der Diaetolog*innen 2026: Diaetologische Expertise im medizinischen Team unverzichtbar!

Wien (OTS) -

Wie die Ernährung mit vielen Bereichen des persönlichen Lebens, Wohlbefindens und der Gesundheit verknüpft ist, so steht auch die Diaetologie nicht für sich alleine, sondern wirkt in viele medizinische und gesellschaftliche Bereiche hinein.

Entsprechend breit gefächert sind die Tätigkeitsfelder von Diaetolog*innen. Sie bringen ihre Expertise überall dort ein, wo Ernährung gesundheitsrelevant ist und sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Medizin, Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft.

Zum heutigen Internationalen Tag der Diaetolog*innen setzt der Berufsverband DIAETOLOGIE AUSTRIA ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit der Berufsgruppe und zeigt ihre Bedeutung für andere Gesundheitsberufe in einem Video auf.

Warum sind Diaetolog*innen im medizinischen Team so wichtig?

Bei vielen Erkrankungen – etwa Diabetes mellitus, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen, Stoffwechselstörungen, Krebs – ist eine abgestimmte Ernährung ein entscheidender Faktor für Therapieerfolg, Linderung von Beschwerden und Genesung.

In enger Zusammenarbeit mit Ärzt*innen, Pflegekräften und anderen therapeutischen Berufsgruppen planen Diaetolog*innen individuelle Ernährungstherapien und führen diese durch. Sie begleiten Patient*innen während der Therapie und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zu ganzheitlichen Behandlungskonzepten.

Kampagne zur interdisziplinären Bedeutung der Diaetologie

Dies unterstreicht auch die heute – anlässlich des Internationen Tags der Diaetolog*innen – gelaunchte Social Media-Kampagne von DIAETOLOGIE AUSTRIA. Darin kommen Vertreter*innen aus dem Gesundheitswesen und angrenzenden Berufsgruppen zu Wort und schildern die Bedeutung der Diaetologie für ihr jeweiliges Fachgebiet und für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung.

„Die Diaetologie hat in unserem Primärversorgungszentrum einen wirklichen Quantensprung in der Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten gebracht.“ - Dr. Christoph Powondra, Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM)

„Für Patient*innen ist die Diaetologie von großer Bedeutung als Brücke zwischen der medizinischen Behandlung und der alltagstauglichen Ernährung. Sie unterstützt die Heilungsprozesse und trägt wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität bei.“ – Mag. (FH) Sabine Röhrenbacher, Geschäftsführerin Bundesverband Selbsthilfe Österreich (BVSHOE)

Was zeichnet Diaetolog*innen aus? Was unterscheidet sie von anderen Ernährungsberufen?

Fundierte akademische Ausbildung: Diaetolog*innen absolvieren ein dreijähriges ernährungsmedizinisches Studium. Dadurch verfügen sie über umfassende Kenntnisse in Medizin, Ernährungswissenschaft, Diätetik, Beratung und Therapie, um Patient*innen abgestimmt auf ihre individuelle Lebenssituation und unter Berücksichtigung von Erkrankungen kompetent behandeln zu können. Gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf: Diaetolog*innen sind ein gesetzlich anerkannter Gesundheitsberuf mit klar definierten Berufspflichten. Erst nach Eintrag in das Gesundheitsberuferegister erlangen sie ihre Berufsberechtigung. Ihre kontinuierliche Fort- und Weiterbildungsverpflichtung garantiert Beratung und Therapie auf aktuellem ernährungsmedizinischem Stand sowie höchste Patient*innensicherheit. Therapiebefugnis bei medizinischer Diagnose: Im Gegensatz zu anderen Ernährungsberufen sind nur Diaetolog*innen befugt, Menschen mit einer medizinischen Diagnose ernährungstherapeutisch zu behandeln und eigenverantwortlich eine geeignete Therapie zu erstellen und durchzuführen.

Flächendeckender Zugang zu diaetologischen Leistungen gefordert

Diaetolog*innen sind unverzichtbare Player im österreichischen Gesundheitswesen. DIAETOLOGIE AUSTRIA fordert daher erneut den flächendeckenden Zugang zu diaetologischen Leistungen für die gesamte Bevölkerung.

Dies beinhaltet:

Kostenerstattung diaetologischer Leistungen durch die gesetzliche Krankenversicherung

Berücksichtigung der Diaetologie in der Gesundheits- und Versorgungsplanung

Flächendeckende Verankerung der Diaetologie in allen Versorgungsstrukturen

DIAETOLOGIE AUSTRIA – Verband der Diaetolog*innen Österreichs

DIAETOLOGIE AUSTRIA ist die offiziell anerkannte Berufsvertretung von Diaetolog*innen in Österreich. Der Verband vertritt die Berufsgruppe gegenüber der Politik, unterschiedlichen Organisationen und Interessensgruppen im Gesundheitswesen und in der Öffentlichkeit. Er setzt sich für adäquate berufliche Rahmenbedingungen von Diaetolog*innen ein.

Im Verband sind Arbeitskreise zu allen wesentlichen Fachbereichen der Diaetologie vertreten. Diese stehen auch für Medienanfragen zu Ernährungsthemen gerne als Gesprächspartner*innen zu Verfügung.

Quellen: