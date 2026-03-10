Korosec: „Verdiente Würdigung für einen großen Europäer“

Wien (OTS) -

Die Präsidentin der ÖVP Senioren, Ingrid Korosec, gratuliert Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel herzlich zur Auszeichnung mit dem neuen Europäischen Verdienstorden: „Das ist eine verdiente Würdigung für einen großen und visionären Europäer.“ Wolfgang Schüssel habe sich stets für ein starkes und geeintes Europa eingesetzt – und tue das noch immer. „Gerade in Zeiten wie diesen ist das Engagement für das Friedensprojekt EU wichtiger denn je“, sagt Korosec.