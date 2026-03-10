  • 10.03.2026, 16:32:35
  • /
  • OTS0141

Korosec: „Verdiente Würdigung für einen großen Europäer“

Präsidentin der ÖVP Senioren gratuliert Wolfgang Schüssel zum Europäischen Verdienstorden

Wien (OTS) - 

Die Präsidentin der ÖVP Senioren, Ingrid Korosec, gratuliert Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel herzlich zur Auszeichnung mit dem neuen Europäischen Verdienstorden: „Das ist eine verdiente Würdigung für einen großen und visionären Europäer.“ Wolfgang Schüssel habe sich stets für ein starkes und geeintes Europa eingesetzt – und tue das noch immer. „Gerade in Zeiten wie diesen ist das Engagement für das Friedensprojekt EU wichtiger denn je“, sagt Korosec.

Rückfragen & Kontakt

ÖVP Senioren
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Senioren

Rückfragen & Kontakt

ÖVP Senioren
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright