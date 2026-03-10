  • 10.03.2026, 15:57:08
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  • OTS0137

„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zu „Teurer Sprit: Muss die Regierung jetzt eingreifen?“

Heute, am 10. März, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran treibt den Ölpreis auf den höchsten Stand seit Jahren. Auch in Österreich steigen die Spritpreise bereits spürbar. Soll der Staat jetzt eingreifen? Befürworter fordern rasche Entlastungen für die Bevölkerung, doch lässt das die angespannte Budgetlage überhaupt zu? Kritiker warnen jedenfalls vor Marktverzerrungen, steigender Inflation und möglichen Lieferengpässen. Droht uns eine Rezession und wie teuer kann es noch werden?

Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 10. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“

Michael Böheim
Ökonom WIFO

Barbara Schuster
Ökonomin Momentum Institut

Martin Grasslober
Leiter Verkehrswirtschaft ÖAMTC

Jakob Zirm
Ressortleiter Wirtschaft „Die Presse“

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