Lopatka gratuliert: Schüssel ist Vorbild für Europapolitik

Straßburg (OTS) -

„Wolfgang Schüssel hat sich immer für ein geeintes und starkes Europa eingesetzt. Österreich verdankt ihm viel für seinen Einsatz in den Verhandlungen für den EU-Beitritt, die er als Wirtschaftsminister geführt hat. Als Bundeskanzler hat er das Land in den Euro geleitet und als Vorsitzender des Rats der EU-Mitgliedstaaten hat er die Union mit ruhiger Hand durch die politische Krise nach dem Scheitern der EU-Verfassung und die damalige Gaslieferkrise geführt. In der Folge hat er die gemeinsame Energiepolitik in Europa aus der Taufe gehoben. Die Beitrittsperspektive der Westbalkanstaaten hat er auf den Weg gebracht und als feste Größe in der europäischen Politik verankert. Wolfgang Schüssel ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für unsere Europapolitik für ein gemeinsames Europa“, sagt Reinhold Lopatka, Delegationsleiter der ÖVP im Europaparlament, anlässlich der heutigen Bekanntgabe der Verleihung des Europäischen Verdienstordens an Schüssel.