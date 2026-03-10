  • 10.03.2026, 15:39:05
  • /
  • OTS0134

Lopatka gratuliert: Schüssel ist Vorbild für Europapolitik

Ehemaliger Bundeskanzler Wolfgang Schüssel erhält Europäischen Verdienstorden

Straßburg (OTS) - 

„Wolfgang Schüssel hat sich immer für ein geeintes und starkes Europa eingesetzt. Österreich verdankt ihm viel für seinen Einsatz in den Verhandlungen für den EU-Beitritt, die er als Wirtschaftsminister geführt hat. Als Bundeskanzler hat er das Land in den Euro geleitet und als Vorsitzender des Rats der EU-Mitgliedstaaten hat er die Union mit ruhiger Hand durch die politische Krise nach dem Scheitern der EU-Verfassung und die damalige Gaslieferkrise geführt. In der Folge hat er die gemeinsame Energiepolitik in Europa aus der Taufe gehoben. Die Beitrittsperspektive der Westbalkanstaaten hat er auf den Weg gebracht und als feste Größe in der europäischen Politik verankert. Wolfgang Schüssel ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für unsere Europapolitik für ein gemeinsames Europa“, sagt Reinhold Lopatka, Delegationsleiter der ÖVP im Europaparlament, anlässlich der heutigen Bekanntgabe der Verleihung des Europäischen Verdienstordens an Schüssel.

Rückfragen & Kontakt

EVP-Pressedienst
Wolfgang Tucek
Telefon: +32-484-121-431
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

EVP-Pressedienst
Wolfgang Tucek
Telefon: +32-484-121-431
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright