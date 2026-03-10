Marchetti: „Herzliche Gratulation an Wolfgang Schüssel für den Erhalt des neuen Europäischen Verdienstordens“

Wien (OTS) -

„Herzliche Gratulation an Wolfgang Schüssel zum Erhalt des neuen Europäischen Verdienstordens! Als Bundeskanzler a.D. hat Wolfgang Schüssel nicht nur die österreichische, sondern auch die europäische Politik über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet. Mit seinem Weitblick, seinem unermüdlichen Engagement und vor allem mit seinem klaren Blick nach vorne in eine bessere Zukunft hat er wichtige Impulse für Österreich und Europa gesetzt. Als vorbildlicher Vordenker und überzeugter Europäer setzte er sich stets für ein starkes und geeintes Europa ein. Dass er nun als einer der ersten Träger des neuen Europäischen Verdienstordens als ehrenhaftes Mitglied ausgezeichnet wird, ist eine besondere und wohlverdiente Anerkennung seines Wirkens. Als Volkspartei sind wir stolz, ihn in unseren Reihen zu wissen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, anlässlich der Verleihung des Europäischen Verdienstordens an Wolfgang Schüssel.