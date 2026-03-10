Bundesheer: Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl feiern die dritte Medaille bei Paralympics – Bronze in der Kombination

Wien (OTS) -

Korporal Johannes Aigner eroberte mit Guide Gefreiter Nico Haberl in der Kombination bei den Paralympischen Spielen Bronze. Nach den Siegen in der Abfahrt und im Super-G mussten sich die Heeressportler diesmal dem zweitplatzierten Briten Neil Simpson und dem italienischen Sieger Giacomo Bertagnolli geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dazu: „Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl haben neuerlich gezeigt, was mit harter Arbeit und Leidenschaft erreichbar ist. Diese Medaille unterstreicht den Willen der Beiden an ihre Grenzen zu gehen. Ich gratuliere unseren Heeressportlern Johannes Aigner und Nico Haberl von ganzem Herzen zur Bronzemedaille und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg.“

Korporal Johannes Aigner und sein Guide Gefreiter Nico Haberl zählten in der Alpinen Kombination zum Favoritenkreis. Bereits nach dem Super-G lag das Heeressport-Duo an dritter Stelle und konnte im abschließenden Slalom den dritten Rang absichern. Die Heeressportler vom Heeres-Leistungssportzentrum Seebenstein haben damit im dritten Wettbewerb das dritte Edelmetall gewonnen. Somit rückt das Ziel, bei allen Starts eine Medaille zu gewinnen, in greifbare Nähe.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.