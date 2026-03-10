Der ORF startet ab 13. März in die neue Formel-1-Saison: „Der Große Preis von China“

Wien (OTS) -

Alle Ampeln auf Grün für die ORF-Motorsportfans ab 13. März 2026 in ORF 1: Die neue F1-Saison bringt einige Neuheiten mit sich. Mit Cadillac will sich ein neues US-Team an der Weltspitze etablieren, insgesamt stehen somit elf Teams am Start. Außerdem ist der Rennstall Sauber ab dieser Saison als Audi-F1-Team zu sehen.

Die ORF-Experten, das „Dream-Team“ Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, sind einmal mehr mit an Bord und sind vor allem aber gespannt, ob der „Overtake-Mode“ der neuen Antriebssysteme – 50 Prozent der Leistung kommen von der Batterie – tatsächlich für mehr Action sorgt. Ernst Hausleitner ist sich sicher: „Wir werden eine Formel 1 sehen, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben. Durch das völlig neue Reglement kommen auf Teams und Fahrer völlig neue Aufgaben zu. Wer kommt damit am besten zurecht? Wer hat sich darauf am besten vorbereitet? Die Fans dürfen sich auf viele Überraschungen gefasst machen und auf eine Hackordnung, die sich im Laufe der Saison verändern wird, weil die neuen Regeln noch irrsinnig viel Spielraum zur Entwicklung lassen. Es gibt vieles, auf das wir uns freuen können, und vieles, was uns verblüffen wird, da bin ich mir sicher!“ Es wird sich auch weisen, ob die Zahl der Überholmanöver mit dem neuen Reglement konstant so hoch bleibt und die Formel 1 in Zukunft noch ereignisreicher wird.“

Ernst Hausleitner und Alexander Wurz berichten vom 13. bis 15. März live vom Großen Preis von China. Die Interviews in der Boxengasse holt einmal mehr Alina Eberstaller ein.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 13. März:

4.20 Uhr: Erstes Training

8.00 Uhr: F1 News

8.25 Uhr: F1 Sprint Qualifying

Samstag, 14. März:

3.50 Uhr: Sprint

7.40 Uhr: F1 News

7.55 Uhr: F1 Qualifying

Sonntag, 15. März:

6.40 Uhr: F1 News

7.25 Uhr: F1 Das Rennen

Umfassende Berichterstattung im ORF.at-Netzwerk

Das ORF.at-Netzwerk schnürt ein multimediales Formel-1-Package für alle Motorsport-Fans: sport.ORF.at stellt Live-Ticker von Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert Tabellen und Statistiken. Streams aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens werden auf sport.ORF.at und ORF ON (inkl. Videokollektion) bereitgestellt. Auch in den Social-Media-Angeboten des ORF Sport und im Sport-Magazin des ORF TELETEXT können sich Interessierte jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.