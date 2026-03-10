  • 10.03.2026, 14:58:05
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  • OTS0129

AVISO: Mobilitätsminister Hanke & Verkehrslandesrat Zumtobel präsentieren erste Interregio-Buslinie

Wien (OTS) - 

Wir laden die Medienvertreter:innen herzlich ein zur Präsentation der österreichweit ersten Interregio-Buslinie in Tirol & Bayern. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden Mobilitätsminister Peter Hanke und Verkehrslandesrat René Zumtobel Details zur Buslinie sowie der gemeinsamen Verkehrspolitik des Bundes und des Landes Tirol erläutern.

Gesprächspartner:

Peter Hanke, Mobilitätsminister

René Zumtobel, Verkehrslandesrat Land Tirol

Zeit:

Mittwoch, 11. März 2026 um 10:15 Uhr

Ort:

aDLERS Hotel
Brunecker Straße 1, 6020 Innsbruck

Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz an [email protected] bzw. +43 1 71162-658114.

Land Tirol
Clemens Rosner
Telefon: +43 512 508 2041
E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Pressesprecher Jan Hofmann
Telefon: +43 1 71162-658114
E-Mail: [email protected]
Website: https://bmimi.gv.at

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