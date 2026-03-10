AVISO: Mobilitätsminister Hanke & Verkehrslandesrat Zumtobel präsentieren erste Interregio-Buslinie

Wien (OTS) -

Wir laden die Medienvertreter:innen herzlich ein zur Präsentation der österreichweit ersten Interregio-Buslinie in Tirol & Bayern. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden Mobilitätsminister Peter Hanke und Verkehrslandesrat René Zumtobel Details zur Buslinie sowie der gemeinsamen Verkehrspolitik des Bundes und des Landes Tirol erläutern.

Gesprächspartner:

Peter Hanke, Mobilitätsminister

René Zumtobel, Verkehrslandesrat Land Tirol

Zeit:

Mittwoch, 11. März 2026 um 10:15 Uhr

Ort:

aDLERS Hotel

Brunecker Straße 1, 6020 Innsbruck

Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz an [email protected] bzw. +43 1 71162-658114.

Land Tirol

Clemens Rosner

Telefon: +43 512 508 2041

E-Mail: [email protected]