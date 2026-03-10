- 10.03.2026, 14:58:05
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AVISO: Mobilitätsminister Hanke & Verkehrslandesrat Zumtobel präsentieren erste Interregio-Buslinie
Wir laden die Medienvertreter:innen herzlich ein zur Präsentation der österreichweit ersten Interregio-Buslinie in Tirol & Bayern. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden Mobilitätsminister Peter Hanke und Verkehrslandesrat René Zumtobel Details zur Buslinie sowie der gemeinsamen Verkehrspolitik des Bundes und des Landes Tirol erläutern.
Gesprächspartner:
Peter Hanke, Mobilitätsminister
René Zumtobel, Verkehrslandesrat Land Tirol
Zeit:
Mittwoch, 11. März 2026 um 10:15 Uhr
Ort:
aDLERS Hotel
Brunecker Straße 1, 6020 Innsbruck
Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz an [email protected] bzw. +43 1 71162-658114.
Land Tirol
Clemens Rosner
Telefon: +43 512 508 2041
E-Mail: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Pressesprecher Jan Hofmann
Telefon: +43 1 71162-658114
E-Mail: [email protected]
Website: https://bmimi.gv.at
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