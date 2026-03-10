FPÖ-Fiedler: „Realität statt Ideologie: NÖ Sonderschulen müssen erhalten bleiben“

Sankt Pölten (OTS) -

„Jedes Kind verdient einen Platz im Bildungssystem, an dem es gesehen wird und die Unterstützung erhält, die es tatsächlich braucht. Sonderschulen leisten hier seit Jahrzehnten Top-Arbeit. Sie bieten spezialisierte Förderung, klare Strukturen und ein Umfeld, in dem viele Kinder erst wirklich zur Entfaltung kommen können. Es ist absolut unverständlich, dass der NEOS-Bildungsminister die Sonderschule zum Auslaufmodell degradiert“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die aktuelle Debatte rund um Inklusion und Sonderschulen.

Daher unterstreicht Helmut Fiedler erneut die Forderungen der FPÖ Niederösterreich:

·⁠ ⁠Erhalt aller Sonderschulstandorte in Niederösterreich

·⁠ ⁠Stärkung und eigenständige Ausbildung der Sonderpädagogik

·⁠ ⁠Verlässliche Ressourcen und kleinere Klassen in allen Schulformen

·⁠ ⁠Mehr Unterstützung und Autorität für Lehrer im Schulalltag

·⁠ ⁠Wahlfreiheit der Eltern zwischen Integrationsunterricht und Sonderschule

„Sonderschulen sind kein Relikt vergangener Zeiten, sondern ein wichtiger Bestandteil eines modernen Bildungssystems. Bildungspolitik braucht Realitätssinn und den Mut, ideologische Scheuklappen abzulegen“, schließt Bildungssprecher Fiedler.