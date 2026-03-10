Fenster aus Holz, Wachstum aus dem Schwarm:

Hartberg (OTS) -

Wie wir bauen, entscheidet zunehmend darüber, wie wir leben. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und gesunde Innenräume gewinnen dabei immer stärker an Bedeutung. Fenster und Türen zählen zu den entscheidenden Elementen, wenn es um langfristige Qualität, Ressourcenschonung und Wohnkomfort geht. Vor diesem Hintergrund startet der steirische Traditionshersteller KAPO Fenster und Türen GmbH eine digitale Finanzierung über CONDA Capital Market, um weiteres Wachstum zu ermöglichen und die Vorfinanzierung laufender Projekte aus einer starken Auftragslage heraus abzusichern.

Die Anforderungen an Gebäude verändern sich spürbar: Neben Energieeffizienz gewinnen Kriterien wie Langlebigkeit, Kreislauffähigkeit und Innenraumgesundheit zunehmend an Bedeutung. Um die österreichischen Klimaziele zu erreichen, soll die jährliche Sanierungsrate von derzeit rund 1,5 Prozent auf etwa 3 Prozent steigen [1] . Gerade im Bestand spielen Fenster und Türen eine zentrale Rolle, da sie den Energieverbrauch, die Nutzungsdauer von Gebäuden und das Raumklima maßgeblich beeinflussen. Steigende Energiepreise, strengere Nachhaltigkeitskriterien und der Wunsch nach gesunden Wohn- und Arbeitsräumen lenken den Blick verstärkt auf hochwertige, langlebige Bauteillösungen. Gleichzeitig wächst der Sanierungsmarkt, getragen von Investitionen in Energieeffizienz und Werterhalt. Für KAPO als spezialisierten Hersteller hochwertiger Fensterlösungen entsteht daraus ein attraktives und langfristiges Zukunftsfeld, dessen Potenzial nun auch über die Finanzierung bei CONDA skaliert werden soll.

Biozidfreie Fenster – Verantwortung für Umwelt und Gesundheit

Als traditionsreiches Familienunternehmen mit fast 100-jähriger Geschichte setzt KAPO Fenster und Türen GmbHkonsequent auf Holz- und Holz-Alu-Fenster aus nachhaltiger Fertigung. Ein zentrales Differenzierungsmerkmal ist der vollständig biozidfreie Holzschutz. KAPO nimmt diesen Mehraufwand in der Produktion bewusst in Kauf – zugunsten der Umwelt und der Gesundheit der Nutzer:innen. Der Verzicht auf Biozide verbessert das Raumklima und ist zugleich Voraussetzung dafür, Fenster tatsächlich kreislauffähig zu machen. „Für uns ist Nachhaltigkeit kein Marketingbegriff, sondern eine Haltung, die sich durch alle Bereiche zieht“, sagt Geschäftsführer Stefan Polzhofer. „Wir bauen Fenster für Menschen, die gesund wohnen und arbeiten wollen. Dass wir dabei bewusst auf Biozide verzichten, ist für uns eine logische Konsequenz.“

Neues Werk als ökologisches Leuchtturmprojekt

Mit dem neuen Werk am Ökopark Hartberg hat KAPO den größten Entwicklungsschritt seiner Unternehmensgeschichte gesetzt und rund 10 Millionen Euro in eine nachhaltige Produktionsstätte investiert. Auf einer ehemaligen Deponiefläche entstand ein ökologisch ausgerichteter Standort, der zeigt, wie ressourcenschonende industrielle Fertigung gelingt. Der neue Standort bringt zugleich einen deutlichen technologischen Fortschritt: Moderne Maschinen, Digitalisierungsoffensiven und optimierte Abläufe verkürzen die Durchlaufzeiten auf unter zehn Tage – zuvor lagen sie bei bis zu fünf Wochen. Gleichzeitig bleibt der handwerkliche Anspruch zentral: Maßarbeit, individuelle Lösungen und die Verarbeitung von Holz als Werkstoff stehen weiterhin im Mittelpunkt. KAPO verbindet damit effiziente industrielle Prozesse mit handwerklicher Präzision. „Dieses Werk ist für uns weit mehr als ein Gebäude“, so Polzhofer. „Es ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft unseres Betriebs, zum nachhaltigen Handwerk und zum Standort Steiermark.“

Investieren in ein wachsendes Traditionsunternehmen

Vor diesem Hintergrund startet KAPO Fenster und Türen GmbH gemeinsam mit der Finanzierungs-Plattform CONDA in Form einer nachrangigen Unternehmensanleihe. Investor:innen wird ein fixer Zinssatz von acht Prozent p.a. in Aussicht gestellt, eine Beteiligung ist bereits ab 250 Euro möglich, wobei Frühentschlossene bis zum 23 März 2026 zusätzlich von einem Early-Bird-Vorteil in Form eines Disagios von vier Prozent p.a. profitieren. „Damit bieten wir einen Investitionsrabatt für all jene, die früh einsteigen“, so Co-Geschäftsführer Othmar Sailer. Die Fundingschwelle liegt bei 200.000 Euro, das Emissionsvolumen beträgt bis zu einer Million Euro.

Starke Auftragslage, klare Perspektive

Die Emission dient der Stärkung des operativen Spielraums: Material für größere Projekte – darunter zahlreiche Aufträge aus öffentlicher Hand – effizient vorzufinanzieren und die volle Leistungsfähigkeit der neuen Produktion auszuschöpfen. Investor:innen begleiten KAPO damit nicht bei der Errichtung von Infrastruktur oder Maschinen, sondern beim Skalieren eines bewährten Geschäftsmodells mit stabiler Auftragslage. Je nach Höhe des Investments dürfen sich Unterstützer:innen zudem über Pakete mit Goodies freuen, darunter persönliche Produktionsführungen im neuen Werk am Ökopark Hartberg, Service- und Produkt-Rabatte sowie regionale steirische Schmankerl. „Wir laden Investor:innen ein, die an Qualität, Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Wirtschaften glauben“, erklärt Sailer und schließt ab: „Diese Finanzierung ist eine Beteiligung an einem Unternehmen, das steht – und nun den nächsten Wachstumsschritt geht.“

Investor:innen können sich ab sofort über die CONDA-Plattform am Erfolg des Unternehmens beteiligen: https://conda-capital.com/campaign/kapo-fenster-in-eine-gruene-zukunft-anleihe/

KAPO wird die Emission der ersten Anleihe in der beinahe 100-jährigen Unternehmensgeschichte am 16. März 2026 beim CONDA-Pitch-Event „Let them Pitch“ in Wien vor Investor:innen präsentieren. Nähere Informationen finden sich hier: https://events.conda.online/let-them-pitch-winter-2026#/buyTickets?promoCode=

Über KAPO: Die KAPO Fenster und Türen GmbH wurde 1927 gegründet und hat ihren Sitz in der Steiermark. Als Familienunternehmen in vierter Generation ist KAPO im Bereich der Herstellung von Premium-Fenstern und -Türen aus Holz und Holz-Alu und architektonischen Sonderlösungen tätig. Die Unternehmensvision basiert auf der Verbindung von traditionellem Handwerk mit modernen, nachhaltigen Produktionsmethoden, um Kund:innen hochwertige Fenster- und Türlösungen "Made in Austria" zu bieten. Das Produktportfolio umfasst ein vollständiges Sortiment an Fenstern (Dreh-Kipp, Fix, Kastenstock, Sprossen, Bogen, Hebe), Türen (Eingang, Dreh-Kipp, Hebeschiebe, Faltschiebe), Wintergärten, Fassadenlösungen sowie innovatives Zubehör. Besonders hervorzuheben sind die Speziallösungen wie rahmenlose Fenster, Schallschutz-, Lawinenschutz-, Einbruchschutz- und Brandschutzfenster und Lösungen mit historisierenden Fenstern im Denkmalschutz. Die Zielgruppen umfassen private Bauherr:innen im Premium-Segment, Architekt:innen, gewerbliche Bauträger sowie öffentliche Auftraggeber.





[1] https://www.energy-innovation-austria.at/article/sanierungsrate-steigern/

Let them Pitch

KAPO wird die Emission der ersten Anleihe in der beinahe 100-jährigen Unternehmensgeschichte am 16. März 2026 beim CONDA-Pitch-Event „Let them Pitch“ in Wien vor Investor:innen präsentieren. Nähere Informationen finden sich hier:

Datum: 16.03.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Wien

Am Belvedere 1

1100 wien

Österreich

URL: https://events.conda.online/let-them-pitch-winter-2026#/buyTickets/selectTickets