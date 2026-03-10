Paralympisches Gold für Polizeispitzensportlerin Aigner

Wien (OTS) -

In der Disziplin Para-Ski Alpin Kombination der Paralympischen Spiele in Cortina fuhr Polizeispitzensportlerin Veronika Aigner am 10. März 2026 erneut auf den ersten Rang. Mit ihrem Guide Lilly Sammer kam Aigner mit einer Zeit von 2:01,75 Minuten vor der Italienerin Chiara Mazzel (+3,06 Sekunden) und der Österreicherin Elina Stary (+3,90 Sekunden) ins Ziel. Elisabeth Aigner, die ihre Schwester gewöhnlich als Guide begleitet, verletzte sich im Vorfeld der Paralympischen Spiele. „Herzliche Gratulation an Veronika Aigner zur dritten Medaille bei den Paralympischen Spielen. Das harte Training hat sich bezahlt gemacht", betonte Innenminister Gerhard Karner.

Bei den diesjährigen Paralympischen Spielen holte Aigner bereits Gold in der Abfahrt und Silber im Super-G. In den kommenden Tagen geht die Polizeispitzensportlerin auch noch im Riesentorlauf und im Slalom an den Start.

Veronika Aigner ist seit Jänner 2025 im Spitzensportkader des Innenministeriums. Bereits bei den Paralympischen Winterspielen in Peking 2022 erreichte sie im Slalom und im Riesentorlauf die Goldmedaille.