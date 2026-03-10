  • 10.03.2026, 14:48:05
  • /
  • OTS0125

Das halbe Dutzend ist voll: Aigner-Geschwister drücken Paralympics ihren Stempel auf

LH-Stv. Landbauer: "Sechs Medaillen aus sechs Rennen sind schlichtweg beeindruckend“

St. Pölten (OTS) - 

Die Erwartungen waren groß, die Medaillenausbeute ist es auch. Nach sechs Bewerben bei den Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo dürfen sich Niederösterreichs Parasportler bereits über ebenso viele Medaillen freuen.

Nach Gold in der Abfahrt und im Super-G haben Johannes Aigner und Guide Nico Haberl heute das Medaillen-Triple perfekt gemacht und in der Kombination die Bronzemedaille eingefahren. Auch Schwester Veronika Aigner jubelte gemeinsam mit Guide Lilly Sammer über einen weiteren großen Erfolg. Nach Gold in der Abfahrt und Silber im Super-G legten die beiden sie heute Gold in der Kombination nach.

„Was Johannes und Veronika Aigner bei diesen Paralympischen Winterspielen bereits in den ersten Bewerben geleistet haben, ist schlichtweg beeindruckend. Zweimal Gold und einmal Bronze für Johannes sowie zweimal Gold und einmal Silber für Veronika sind ein sensationeller Start und zeigen einmal mehr, dass sie zur absoluten Weltspitze gehören. Ganz Niederösterreich ist unglaublich stolz auf diese Leistungen. Die beiden sind mit Ehrgeiz, ihrer Disziplin und ihrer Begeisterung für den Sport großartige Botschafter für unser Bundesland und echte Vorbilder. Wir gratulieren herzlich zu diesen Erfolgen und drücken für die weiteren Bewerbe fest die Daumen“, so Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Italien laufen noch bis kommenden Sonntag. Für die beiden niederösterreichischen Medaillenhoffnungen stehen bis dahin noch jeweils zwei Entscheidungen auf dem Programm. Im Riesentorlauf und im Slalom stehen die Chancen abermals gut, die erfolgreiche Medaillenbilanz weiter auszubauen.

Alle Informationen online auf www.sportland-noe.at

Weitere Rückfragen an Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright