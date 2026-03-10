  • 10.03.2026, 14:46:05
  • /
  • OTS0124

IV zu Spritpreisen: Preisdeckel sind der falsche Weg

Staatliche Preisdeckel sind sensibles Instrument – bei weiterer Zuspitzung eher temporäre Senkung von Steuern und Abgaben prüfen

Wien (OTS) - 

Angesichts der aktuellen Diskussion über staatliche Eingriffe bei den Spritpreisen mahnt die Industriellenvereinigung (IV) zu Besonnenheit. Preiseingriffe sind ein sehr sensibles Instrument der Wirtschaftspolitik und sollten keinesfalls überstürzt eingesetzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine entsprechende Debatte verfrüht. Preise erfüllen eine wichtige Lenkungsfunktion in einer Marktwirtschaft. Staatliche Preisdeckel bergen das Risiko von Marktverzerrungen und sollten daher nur mit größter Vorsicht diskutiert werden. Gerade in einer Phase geopolitischer Unsicherheit ist eine sorgfältige Analyse der Entwicklung notwendig. Sollte sich die Lage bei den Energie- und Treibstoffpreisen jedoch weiter deutlich zuspitzen, wären aus Sicht der Industrie andere Maßnahmen zielführender. In einem solchen Fall könnten temporäre Senkungen von Steuern und Abgaben auf Treibstoffe eine rasche und transparente Entlastung für Unternehmen und Bevölkerung bringen.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright