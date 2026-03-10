FPÖ-Fiedler: „Ungerecht! Gratis Deutsch-Wörterbuch nur für ausländische Schüler“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wörterbucharbeit ist im Lehrplan vorgesehen und ein wichtiges Hilfsmittel für Rechtschreibung und Sprachkompetenz. Trotzdem müssen österreichische Kinder ihr Wörterbuch über das reguläre Schulbuchlimit der Schulbuchaktion finanzieren“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Ungleichbehandlung heimischer Kinder.

Während Schüler mit Deutsch als Zweitsprache ein Sonderbudget erhalten und das Wörterbuch zusätzlich erhalten, wird das Hilfsmittel bei österreichischen Kindern vom Schulbuchbudget abgezogen. „Damit zahlen österreichische Familien ihr Wörterbuch indirekt selbst, während es für Ausländer-Schüler zusätzlich zur Verfügung gestellt wird“, erläutert Fiedler.

Für die FPÖ ist diese Ungleichbehandlung nicht nachvollziehbar. „Wenn ein Wörterbuch ein sinnvolles Lernmittel ist, dann für alle. Gleiche Regeln für alle Schüler“, stellt Fiedler klar.