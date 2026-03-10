petsche pollak erweitert erstmalig Partnerriege mit Mag. Vincent Vertneg

Wien (OTS) -

Mit der Ernennung von Mag. Vincent Vertneg zum Partner setzt die Kanzlei ihren konsequenten Wachstumskurs fort. Vertneg ergänzt das Führungsteam rund um die Gründungspartner Simone Petsche-Demmel und Andreas Pollak.

„Wir freuen uns, mit der Ernennung von Vincent Vertneg zum Partner unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und unsere Position als eine der führenden Kanzleien Österreichs in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und Streitbeilegung weiter auszubauen,“ so Simone Petsche-Demmel. Andreas Pollak sagt: „Die Ernennung von Vincent Vertneg zum Partner ist eine logische Konsequenz seiner Leistungen und ein klares Bekenntnis zu unserem Anspruch, exzellente juristische Arbeit und außergewöhnliches Engagement zu fördern.“

Vincent Vertneg (36) berät und verteidigt Privatpersonen und Unternehmen in komplexen Wirtschaftsstrafverfahren. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung und Vertretung von Unternehmen und ihren Organen bei strafrechtlichen Vorwürfen und Haftungsfragen im Zusammenhang mit ESG-Themen. Aber auch nationale und internationale zivilrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere bei Schadenersatz-, Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüchen, gehören zu seinem Spezialgebiet.

petsche pollak ist eine der führenden österreichischen Rechtsanwaltskanzleien auf dem Gebiet Wirtschaftsstrafrecht und Streitbeilegung mit Fokus auf Verteidigung von Unternehmen in Wirtschaftsstrafsachen.