Edelmetall-Doppelpack für die Aigner Geschwister bei den Paralympics

St. Pölten (OTS) -

Die Erfolgsserie der niederösterreichischen Para-Ski-Stars Veronika und Johannes Aigner mit ihren Guides Lilly Sammer und Nico Haberl bei den Paralympischen Winterspielen in Milano Cortina reißt nicht ab. Sie haben in der heutigen Super-Kombination für einen weiteren Medaillen-Doppelpack gesorgt.

„Veronika und Johannes Aigner begeistern bei diesen Paralympics mit außergewöhnlichen Leistungen“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Nach ihren bisherigen Medaillen sorgen sie nun auch in der Super-Kombi für Edelmetall – das ganze Land jubelt über Gold und Bronze.“

Bereits zuvor hatten die beiden Gloggnitzer ihre Weltklasse unter Beweis gestellt: Johannes Aigner holte mit Guide Nico Haberl zweimal Gold in Abfahrt und Super-G, Veronika Aigner gewann mit Guide Lilly Sammer Gold in der Abfahrt sowie Silber im Super-G.

Mikl-Leitner: „Die Erfolge von Veronika und Johannes zeigen eindrucksvoll, welche Stärke, Leidenschaft und Teamarbeit im paralympischen Sport stecken.“

Die Landeshauptfrau gratuliert außerdem der Kärntnerin Elina Stary mit ihrem Guide Stefan Winter zu Bronze.