"Trump, Krieg, Rechtsruck - Ist Europa am Ende?" & Paukenschlag am Küniglberg: "Pro & Contra" & "Breaking Media" heute auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Ist das „gute Leben“ in Europa vorbei? Während die USA unter Donald Trump Schutzschirme einziehen und im Nahen Osten ein Flächenbrand droht, steigen die Spritpreise massiv. Ist Europa nur noch ein Spielball der Mächte?



Moderatorin Manuela Raidl diskutiert mit Ex-Kanzler Christian Kern und der deutschen Expertin Daniela Kluckert (FDP): Hat Europa Gefahren jahrelang ignoriert? Im Fokus stehen die unter Druck geratene österreichische Neutralität sowie die Frage, ob die europäische Industrie durch das Verbrenner-Aus den Anschluss an die USA und China verliert.



Im zweiten Teil analysiert Militärexperte Oberst Matthias Wasinger die Gefahr einer globalen Eskalation im Iran. Der Unternehmer Ali Mahlodji bricht die geopolitischen Zahlen auf die menschliche Ebene herunter und spricht über die tiefe Betroffenheit und die Risse, die dieser Konflikt weltweit aufreißt.



„Breaking Media“ um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN



Der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nach Belästigungsvorwürfen erschüttert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Wer übernimmt jetzt die Führung des ORF – und was sagt der Fall über Machtstrukturen in Medien und Gesellschaft?

Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger u. a. Medienexperte Peter Plaikner, Machtforscherin Christine Bauer-Jelinek und ORF-Stiftungsrat Leonhard Dobusch.



"Pro & Contra" am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN



„Breaking Media“ am Dienstag um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN