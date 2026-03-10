Vier Infrastrukturunternehmen bilden „Allianz für Mobilität“

Wien (OTS) -

Unter dem Titel „Allianz für Mobilität“ haben sich die Wiener Stadtwerke, ÖBB, ASFINAG und Flughafen Wien auf eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Innovation verständigt. Angesichts wachsender Cyber-Bedrohungen, zunehmender Extremwetterereignisse, regulatorischer Anforderungen und steigender Kundenerwartungen stehen Infrastrukturbetreiber vor grundlegenden Transformationsaufgaben.



Die vier Unternehmen haben daher eine „Cross-Company-Innovationskooperation“ gestartet, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen und Innovationspotenziale zu heben. Die Kooperation, erste Innovationsprojekte und Best Practices wurden im Rahmen eines Business-Frühstücks im Wien Museum einem ausgewählten Fachpublikum präsentiert.



Transformation, Cybersecurity und Klimawandel gemeinsam meistern

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Innovationen und Lösungen für drei zentrale Herausforderungen wie die Modernisierung, Sicherheit und Klimafitness der Infrastruktur. „Kritische Infrastruktur ist die Grundlage unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Unser Anspruch ist es, Versorgungssicherheit mit Innovationskraft zu verbinden und gemeinsam resilienter zu werden“, betont Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke-Gruppe.



Ein zentraler Schwerpunkt der Innovationsprojekte liegt auf der Erneuerung bestehender Anlagen durch digitale Technologien wie Digitaler Zwillinge, Predictive Maintenance und 3D-Druck von Ersatzteilen. Herbert Kasser, Vorstandsdirektor der ASFINAG, unterstreicht: „Für uns als moderner Mobilitätspartner sind Investitionen in digitale Systeme, smarte Steuerungen und moderne Bauweisen weit mehr als technische Projekte. Sie sind unser Versprechen an Millionen Menschen, die täglich auf eine sichere, verlässliche und leistungsfähige Infrastruktur angewiesen sind. Nur wenn wir heute investieren, bleibt unser Netz morgen stark.“



Zweitens stehen Sicherheitsfragen verstärkt im Mittelpunkt der Zusammenarbeit: Cybersecurity, vernetzte Überwachungssysteme bei Bahnsteigen, Drohneninspektionen und intelligente Gefahrenfrüherkennung sollen Risiken minimieren und die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur sichern. Julian Jäger, Vorstand des Flughafen Wien, sagt: „Ein internationaler Flughafen ist eine hochkomplexe Infrastruktur – hier greifen tausende Prozesse, IT-Systeme und Sicherheitsmechanismen ineinander. Neue Technologien wie KI, intelligente Videoanalyse oder digitale Prognosesysteme helfen uns, Risiken früher zu erkennen, Abläufe zu optimieren und das Reiseerlebnis für Millionen Passagiere laufend zu verbessern.“



Manuela Waldner, CFO und Vorständin der ÖBB, erklärt: „Cyber-Vorfälle sind heute das größte Geschäftsrisiko weltweit – noch vor geopolitischen Krisen oder Naturkatastrophen. Weil moderne Cyberangriffe nicht mehr primär auf Daten abzielen. Sie zielen auf Stillstand. Cyber ist damit kein Sicherheitsproblem alleine mehr – es ist ein Thema der Unternehmensfortführung, und deshalb bei den ÖBB auch Teil der Unternehmenssteuerung.“



Der Klimawandel ist die dritte Thematik, die die Infrastruktur aller Mobilitätsunternehmen vor neue physische Belastungen stellt und daher gemeinsame Lösungen erfordert. Ein Teil der Transformationsstrategie sind Begrünungsmaßnahmen, CO₂-arme Logistik, nachhaltige Baustellenkonzepte und kreislauffähige Bauweisen.



Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem Medienpartner „Die Presse“ durchgeführt und richtete sich an Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien.



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