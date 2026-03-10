Schilling/Grüne zum Citizens Energy Package: Bürgerenergie senkt Rechnungen und stärkt Europas Unabhängigkeit

Strassburg (OTS) -

Die Europäische Kommission stellt heute das Citizens Energy Package vor. Für viele Menschen in Europa ist das ein wichtiger Schritt, denn Energiepreise bleiben eine enorme Belastung für Haushalte. Der größte Teil der Energie in europäischen Haushalten wird fürs Heizen verwendet.

Für die grüne Europaabgeordnete Lena Schilling ist das ein wichtiger Schritt, um Menschen stärker an der Energiewende zu beteiligen und Energiekosten dauerhaft zu senken: „Egal wo wir leben oder wer wir sind: Die Höhe unserer Energierechnung beschäftigt heute fast alle Menschen in Europa. Solange Europa fossile Energie importiert, bleiben unsere Rechnungen und unsere Sicherheit abhängig von geopolitischen Krisen und fossilen Autokraten. Bürgerenergiegemeinschaften können das ändern“, so Schilling.

Das Citizens Energy Package könne Menschen stärker in den Mittelpunkt der Energiewende stellen und ihnen ermöglichen, selbst Energie zu produzieren und davon zu profitieren. Lokale Investitionen in Wind- und Solarenergie sowie Energiegemeinschaften würden Gemeinden stärken, neue Einnahmen schaffen und Europa unabhängiger von großen Energieunternehmen machen.

„Das Bürgerenergie-Paket ist eine Chance, uns aus den fossilen Fesseln zu befreien und dafür zu sorgen, dass am Ende des Monats mehr Geld im Geldbeutel der Menschen bleibt. Nach den vielen Preisexplosionen der letzten Jahre ist klar: Europa muss sich endlich aus der Abhängigkeit von fossilen Autokraten lösen. Wenn Menschen gemeinsam in erneuerbare Energie investieren, sparen sie nicht nur Geld, sondern schützen gleichzeitig das Klima. Haushalte in Energiegemeinschaften können laut Studien bis zu 930 Euro pro Jahr sparen. Bürgerenergie bedeutet mehr Geld für die Menschen, mehr Unabhängigkeit von fossilen Autokraten und ein Stück Fortschritt für eine lebenswerte Zukunft für alle“, so Schilling.

Für Schilling ist klar: „Die Energiewende funktioniert nur, wenn wir die Menschen mitnehmen und sie auch davon profitieren.“





