  • 10.03.2026, 12:35:32
  • /
  • OTS0093

FPÖ – Nepp/Zmuegg/Kern: Rekordzahlen täuschen – Wiener Hotellerie unter massivem Druck

Wien (OTS) - 

Bürgermeister Michael Ludwig spricht regelmäßig von einem „boomenden Wien-Tourismus“, der Arbeitsplätze sichere und die Wirtschaft der Stadt antreibt. Dieses Bild zeichnet jedoch nur einen Teil der Realität, erklärte Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit Branchenvertretern. „Wenn man der Stadtregierung zuhört, könnte man glauben, in der Wiener Tourismus- und Hotelbranche sei alles bestens. In Wahrheit kämpfen viele Betriebe mit massiv gestiegenen Kosten und enormem wirtschaftlichen Druck ums Überleben.“

Der Wiener Hotelier Mag. Gerald Kern sprach in diesem Zusammenhang von einem „leisen Sterben“ in der Branche. „Seit fünf Jahren geht es für viele Betriebe nur noch darum, irgendwie die nächsten Kosten bezahlen zu können. In Wahrheit werden laufend Verluste gemacht – unabhängig davon, ob die Häuser gut ausgelastet sind oder nicht“, erklärte Kern. Besonders problematisch sind die stark steigenden Lohnnebenkosten sowie neue Belastungen rund um pauschalierte Trinkgeldregelungen, die sowohl Mitarbeiter als auch Betriebe zusätzlich treffen würden. „Dazu kommen enorme Provisionen von internationalen Buchungsplattformen – bis zu 20 oder 25 Prozent des Umsatzes gehen an Anbieter wie Booking“, so Kern.

Auch Wirtschaftsexperte Mag. Gerald Zmuegg warnte davor, sich ausschließlich an steigenden Nächtigungszahlen zu orientieren. „Seit 2019 sind die Nächtigungen zwar gestiegen, der klassische Hotelbereich wächst jedoch deutlich schwächer“, so Zmuegg. Gleichzeitig stehe die Hotellerie unter massivem Preisdruck, während Kosten für Personal, Material und Finanzierung stark gestiegen seien.

Die wirtschaftlichen Folgen sind bereits deutlich sichtbar. „In einer Vergleichsgruppe von rund 150 Hotels bilanzieren derzeit etwa 70 Prozent auch für 2024 weiterhin negativ“, erklärte Zmuegg. Zudem verfügt rund ein Drittel der Betriebe über eine Eigenkapitalquote von unter acht Prozent, was sie besonders krisenanfällig macht.

Für Nepp zeigen diese Zahlen klar, dass zwischen politischer Darstellung und wirtschaftlicher Realität eine große Lücke besteht. „Die rot-pinke Stadtregierung feiert Rekordzahlen, während viele Betriebe in Wahrheit ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Der Strippenzieher dieser Bundesregierung, Bürgermeister Ludwig, ist dringend gefordert, sich mit dem Bund ins Einvernehmen zu setzen und neue Regeln zu definieren. Das bedeutet: das bedeutet: Ortstaxe abschaffen, Provisionen begrenzen und Lohnnebenkosten senken!“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright