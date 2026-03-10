FPÖ – Krauss: Deutschleistungen an Wiener Volksschulen alarmierend

Wien (OTS) -

Angesichts neuer Zahlen zu den Deutschleistungen von Volksschülern in Österreich schlägt Wiens FPÖ-Bildungssprecher und Klubobmann Maximilian Krauss Alarm: „Wien muss endlich wieder den Anspruch haben, dass unsere Kinder richtig lesen und schreiben lernen. Wenn Deutsch in der Volksschule zum Sorgenfach wird, dann ist das ein massives bildungspolitisches Versagen.“

Gerade in Wien ist die Situation besonders dramatisch. Durch die ungebremste Zuwanderung und den Familiennachzug sitzen immer mehr Kinder in den Klassen, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht folgen können. Das senkt zwangsläufig das Leistungsniveau für alle und darunter leiden am Ende unsere eigenen Kinder.

Krauss fordert daher ein entschiedenes Gegensteuern: „Wir brauchen einen echten Asylstopp in Wien. Unsere Kapazitäten im Bildungsbereich sind längst ausgeschöpft. Zudem muss endlich eingesehen werden, dass Sprachstandsfeststellungen ab dem dritten Lebensjahr sind ein wichtiger Schritt sind, um Defizite rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Wer früh Deutsch lernt, hat auch in der Schule eine echte Chance. Doch während die realen Probleme immer größer werden, präsentiert NEOS-Bildungsstadträtin Emmerling ständig neue Experimente, statt echter Lösungen. Eine sogenannte Modellregion oder die Verlängerung der Volksschule um zwei Jahre wird die massiven Sprachprobleme sicher nicht lösen.

Wien muss endlich wieder ernsthaft in die Qualität der Volksschule investieren und dafür sorgen, dass Deutschkenntnisse zur Grundvoraussetzung für erfolgreichen Unterricht werden. Emmerling steht hier klar in der Verantwortung. Wenn wir jetzt nicht handeln, verspielen wir die Bildungschancen einer ganzen Generation.“