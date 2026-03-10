Termine am 11. März in der Rathauskorrespondenz

Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Penzing findet am Mittwoch, dem 11. März 2026, um 16.00 Uhr im Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten (14., Seckendorfstraße 1) statt.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 14. Bezirk, Tel. 01/4000-14111 und E-Mail [email protected].

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