„Universum History“-Neuproduktion „Erzherzogin Sophie – Das Vermächtnis der Schattenkaiserin“

Wien (OTS) -

Mit politischem Instinkt und eiserner Disziplin formt Erzherzogin Sophie ihren Sohn Franz Joseph zum Kaiser – und eine ganze Dynastie gleich mit. In einer Zeit, in der das Habsburgerreich immer wieder an inneren Spannungen zu zerreißen droht, legt ihr Wirken das Fundament der Herrschaft. Die Nachwelt wird sie allerdings auf ihre Darstellungen in den weltberühmten Filmen von Ernst Marischka und auf ihre Beziehung zu Schwiegertochter Sisi reduzieren. Die beiden Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein und so entsteht der Mythos der „bösen Schwiegermutter“. In einer neuen internationalen Koproduktion blickt die „Universum History“-Dokumentation „Erzherzogin Sophie – Das Vermächtnis der Schattenkaiserin von Martin Koddenberg im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Weltfrauentags (Details unter https://presse.ORF.at) am Freitag, dem 13. März 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf die zentrale Machtfigur der Habsburger im 19. Jahrhundert.

Erzherzogin Sophie von Bayern ist eine Schlüsselfigur der Habsburgermonarchie – und doch ist sie bis heute weitgehend im Schatten ihrer berühmten Schwiegertochter Elisabeth, genannt Sisi, geblieben – reduziert auf die Rolle der „bösen Schwiegermutter“. „Universum History“ rückt jene Frau in den Mittelpunkt, die mit unerschütterlichem Pflichtgefühl, Selbstdisziplin und klarem politischen Kompass das Machtgefüge der Dynastie über Jahrzehnte geprägt hat.

Sophie kommt 1805 in München zur Welt und wächst mit dem strengen Wertekanon von Loyalität, Ordnung und Glauben auf. Nach ihrer Heirat an den Wiener Hof betritt sie ein Reich im Spannungsfeld zwischen Erneuerung und Tradition. An der Seite eines verunsicherten, schwachen Ehemanns – Erzherzog Franz Karl von Österreich – füllt Sophie das Vakuum als moralischer Bezugspunkt und entschlossene Strippenzieherin hinter den Kulissen. Und doch erfüllt sie zunächst eine Erwartung nicht: einen Thronfolger zu gebären.

Eine Fehlgeburt nach der andern lässt die Erzherzogin nicht nur unter Druck geraten, sondern auch emotional leiden. Ein Aufenthalt in Bad Ischl soll Wunder wirken. Und tatsächlich kommt 1830 der heiß ersehnte Sohn Franz Joseph zur Welt. Sophie beginnt sofort, aus ihm den „perfekten Herrscher” zu formen. Mit Strenge, Disziplin und Militarismus schafft sie die Voraussetzungen für einen Kaiser, der – so hofft sie es – Stabilität in einer unruhigen Zeit bringen soll. Auf Sophies Kalkül geht auch die Wahl der zukünftigen Kaiserin zurück. Doch die Ehe zwischen Franz Joseph und der jungen Elisabeth entwickelt sich anders als von Sophie geplant. Sisi verweigert die ihr zugedachte Rolle. Sophie und Sisi werden zu Gegenspielerinnen in einem dramatischen familiären Konflikt, der in Literatur und im Film bis in die Gegenwart emotionalisiert.

Während das Habsburgerreich im 19. Jahrhundert unter immer stärkeren Spannungen leidet, versucht Sophie, die Monarchie zusammenzuhalten. Ihr politischer Einfluss, ihr konservatives Weltbild und ihr tiefer Glaube machen sie zur Leitfigur einer Epoche, deren Ende sie kommen sieht – aber nicht mehr aufhalten kann.

Filmemacher Martin Koddenberg begibt sich erneut auf die Spuren der Habsburger: „Sophie ist die unterschätzte Figur dieser Dynastie. Ohne sie gäbe es den Mythos ‚Sisi und Franzl‘ nicht. Heute jedoch wird die historische Person fast vollständig vom Klischee der ‚bösen Schwiegermutter‘ überlagert. Doch dahinter steckt eine tragische, vielschichtige Frauenbiographie. Jenseits jeder Wertung wird sichtbar: Ihre Entscheidungen haben eine ganze Epoche geprägt.“

„Wie bei vielen mächtigen Frauen wird auch das Bild der Erzherzogin Sophie von einem Mythos überlagert. ‚Universum History‘ zeichnet die vielschichtige Persönlichkeit einer Frau nach, die klug und mit Konsequenz die Strippen gezogen und das Geschick der gesamten Habsburger-Dynastie geprägt hat“, so Caroline Haidacher, Sendungsverantwortliche „Universum History“.