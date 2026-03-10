Filmfonds Wien: 4,5 Millionen Euro für neue Kino- und TV-Projekte

Wien (OTS) -

Bei der ersten Sitzung im Jahr 2026 erteilte die Jury, bestehend aus Christine Dollhofer, Elisabeth Gabriel, Peter Jäger und Manfred Schmidt, acht Herstellungen von Kinofilmen und acht Projektentwicklungen Zusagen – Mittel in Höhe von über 3,56 Millionen Euro wurden vergeben. Eingereicht waren 59 Projekte mit einer Antragssumme von 15,2 Millionen Euro.

Zum ersten TV-Antragstermin 2026 wurden 37 Fernsehprojekte mit der Antragssumme von 2,1 Millionen Euro eingereicht, 16 Projekte erhielten Zusagen vom Filmfonds Wien in Höhe von 994.000 Euro.

Acht Herstellungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 3.244.000 Euro.

Nach „Große Freiheit“ (2021) verfilmt Regisseur Sebastian Meise in seinem neuen historischen Projekt EMPIRE OF SENTIMENT die Geschichte des afrikanischen Sklaven Jacob Wainwright, der die Leiche des berühmten Entdeckers David Livingstone auf einer entbehrungsvollen Reise nach London bringen will, in der Hoffnung, so seine Freiheit zu erlangen. Die majoritäre Koproduktion der Wiener FreibeuterFilm und der Londoner House Productions entsteht nach einem Drehbuch von Sebastian Meise und Thomas Reider.

Das Drama BLINDE KUH von Regisseurin Johanna Moder („Mother’s Baby“, 2025) nach einem Drehbuch von Agnes Pluch setzt sich mit der Krise der Landwirt*innen auseinander und verhandelt die Verantwortung von Banken, Gesellschaft und Politik. Die majoritäre Koproduktion wird von der Wiener Monafilm und der Münchner Tivoli Film gestemmt.

Mit HANSI verfilmt Regisseur Sebastian Brauneis das Leben der österreichischen Boxlegende Hans Orsolics, dessen steile Karriere im Wien der 1960er-Jahre beginnt. Als Orsolics später jedoch im Gefängnis landet und seine Existenz am Boden liegt, kann ihn nur die Loyalität seines besten Freundes wieder aufrichten. Das Projekt wird von der Wiener Orbrock Filmproduktion nach einem Drehbuch von Sebastian Brauneis und Helmut Emersberger umgesetzt.

Nach mehreren Jahren im Gefängnis lebt Daniel im Hausarrest mit dem festen Vorsatz ein neues Leben zu beginnen. Als zudem sein Sohn Manuel bei ihm einzieht, möchte er dieses Glück erst recht nicht aufs Spiel setzen - bis Manuel eines Tages verschwindet. HIER IST DIE NACHT DUNKEL ist der neue Film des Regieduos Tizza Covi und Rainer Frimmel nach einem Drehbuch von Tizza Covi, die Vento Film produziert.

Ivo Trifunovic ist einer der bestbezahlten Fußballspieler der Welt. Er fährt einen Bugatti, hat eine tolle Ehefrau und zwei entzückende Kinder, die er über alles liebt. Doch als seine Jugendliebe Mirna ins Spiel kommt, gerät das sichere Gerüst ins Wanken. NICHT WIE IHR ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Tonio Schachinger, die die Wiener Superfilm gemeinsam mit Drehbuchautorin und Regisseurin Pia Hierzegger umsetzt.

Einst hat er die Hitparaden gestürmt, nun muss sich Schlagersänger Ricky, gespielt von Thomas Stipsits, mit Werbe-Auftritten für eine Fleischerei über Wasser halten. Als er einen letzten Versuch startet, seine Karriere zu retten, wird eine Fan-Pilgerfahrt zur unfreiwilligen Erkenntnisreise. Die von der e&a Film produzierte Komödie ITALIEN ODER NON MIO ESOLO entsteht unter der Regie von Daniel Prochaska und - wie bereits der Kinoerfolg „Griechenland“ (2023) - nach einem Drehbuch von Iris Moizi und Thomas Stipsits.

Das Dokumentarprojekt UNSER HAUS! der Horse & Fruits Filmproduktion setzt sich mit der Wohnungsfrage auseinander. Zusammen mit Gleichgesinnten initiiert die Filmregisseurin Lotte Schreiber selbst ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Wien, um jenseits von Privateigentum und Spekulation langfristig leistbaren Wohnraum zu schaffen.

Ein Psychiater lebt in einer moldauischen Kleinstadt zwischen beruflichem Alltag und seiner Leidenschaft für Cosplay. Verkleidet als Freud, Darth Vader oder Freddie Mercury wirft er in einem Land zwischen sowjetischem Erbe und europäischer Zukunft eine fundamentale Frage auf: Was bedeutet es wann, wo und warum, „normal“ zu sein? Der Dokumentarfilm AUSSERHALB DES QUADRATS von Regisseur Pavel Cuzuioc wird von der PANAMA Film realisiert.

Acht Projektentwicklungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 321.500 Euro.

Unter den zugesagten Projektentwicklungen finden sich mit der Komödienserie DER TOD IST EIN WIENER (Horse & Fruits Filmproduktion) des Autorenduos Carlos Irmscher und Sebastian Kempf sowie der Agentenserie RED MOLE – CHASING THE THIRD MAN (Interspot Film) von Autor Thomas Christian Eichtinger zwei fiktionale TV-Formate.

Die Regisseurinnen Sudabeh Mortezai und Ruth Mader bereiten mit STELLA (Fratella Film) und mit VATER UND SOHN (Ruth Mader Filmproduktion) ihre neuen Kinoarbeiten vor. Filmemacherin Clara Stern projektiert mit ABRISSBIRNE (Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion) ihren zweiten Kinofilm und Regisseurin Klara Rabl mit KILL YOUR DARLINGS (Capra Film) ihr Kinofilmdebüt.

Des Weiteren werden zwei Dokumentarfilme in ihrer Planung unterstützt: die Ballett-Doku UNLOCK THE DANCE (KGP Filmproduktion) von Gabriele Kranzelbinder und Mirjam Unger sowie die biografische Doku ALMA ROSÉ (Filmwerkstatt Wien) von Barbara Weissenbeck und Koautorin Susanne Wolf.

14 dokumentarische und zwei fiktionale TV-Projekte erhalten Förderung in Gesamthöhe von 994.000 Euro.

Auch in der zweiten Staffel der fiktionalen TV-Serie PFLEGELEICHT kämpft die Gruppe bunt zusammengewürfelter Auszubildender im finanziell angeschlagenen Krankenhaus Elisabeth mit den Herausforderungen der Pflege und ihren persönlichen Krisen. Die Produktion der Prisma Film wird von Michael Podogil inszeniert. Die Ausstrahlung der ersten Staffel steht noch aus und ist für 2026 geplant.

In der übernatürlichen Komödie HALBWEG kommt es zum Duell zwischen dem neuen, exzentrischen Besitzer einer Vorstadtvilla und deren verstorbenem Vorbesitzer. In den Hauptrollen sind Manuel Rubey und Simon Schwarz zu sehen, die Produktion der Lotus Film ist das Langfilm-Regiedebüt von Editorin Olivia Retzer.

Drei neue Dokumentationen widmen sich mit unterschiedlichem Fokus historischen Frauenbiografien: Die abendfüllende Dokumentation UNSICHTBARE HELDINNEN entdeckt die europäischen Filmpionierinnen Germaine Dulac, Luise Fleck, Liddy Hegewald und Thea Červenková neu. Die zweiteilige Doku POWERFRAUEN DER RENAISSANCE erzählt, wie Margarete von Österreich und Maria von Ungarn die Geschicke Europas prägten. Die Dokumentation MADAME D'ORA – IKONE DER FOTOGRAFIE widmet sich der Wiener Fotografin Dora Kallmus, die in der Zwischenkriegszeit die europäische Modefotografie entscheidend prägte und sich nach dem zweiten Weltkrieg der dokumentarischen Fotografie verschrieb.