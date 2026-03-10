Die Ö3-Community-Show „Frag das ganze Land“ auf Schultour

Wien (OTS) -

Die Ö3-Community-Show, die Österreich jeden Samstagnachmittag im Radio zum Mitdiskutieren einlädt, geht auch 2026 wieder auf Tour – und wird im März und im April in Schulen zum Arena-Talk. Im Rahmen von „Frag das ganze Land on Tour“ besprechen je etwa 200 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren Themen rund um die Ö3-Jugendstudie 2026 – heuer mit dem Schwerpunkt: „Wie gelingt uns unsere Zukunft?“

Los geht die Schultour am Mittwoch (11. März) in der HLUW Yspertal, bevor es am 18. März in die HAK Lambach und dann am 15. April mit den Ergebnissen der Ö3-Jugendstudie 2026 ans BG/BRG Pichelmayergasse in Wien geht. Die Schule ist der perfekte Ort für dieses Live-Talk-Event, wichtige Themen unserer Zeit werden aufgegriffen und zur Diskussion gestellt. Themen wie „Traumjob“ oder „sicherer Job“, „Beauty-OP“ oder „Body Positivity“, „Fleisch“ oder „Veggie“, „Sparbuch“ oder „Bitcoin“, „Auto“ oder „Öffis“, „ich“ oder „wir“, „Zukunftsangst“ oder „Zuversicht“ können aus der Perspektive der Jugendlichen beleuchtet werden, der Perspektivenaustausch und der Meinungsbildungsprozess werden gefördert.

„Frag das ganze Land on Tour“-Host Tina Ritschl: „Für mich ist die ‚Frag das ganze Land-Schultour‘ jedes Jahr etwas ganz Besonderes, weil wir echte und sehr ehrliche Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern führen. Die GenZ ist selbstbewusst, reflektiert und möchte gehört werden. Es inspiriert mich jedes Mal aufs Neue, mit Schülerinnen und Schülern über Themen zu reden, die uns allen wichtig sind und ihre Perspektive zu hören – über das Leben, ihre Wünsche, Hoffnungen und Ängste. Ich freue mich auf spannende Diskussionen, offene Worte und auf den gemeinsamen Austausch.“

Ö3-Jugendstudie 2026:

Wie lebt, denkt & fühlt die junge Generation Österreichs? Einen ganzen Monat lang wird Ö3 wieder zur Plattform der jungen Generation des Landes: Wie sieht die junge Generation des Landes ihr Leben und vor allem ihre Zukunft? Wie optimistisch oder pessimistisch ist ihr Blick auf das, was kommt und die Verwirklichung ihrer Ziele? Was fühlt sie, was belastet sie, wo fühlt sie sich alleingelassen, was ist ihr wichtig, was nicht, was stimmt sie zuversichtlich, was fordert sie, was will sie einbringen? Die Fragen quer durch alle Lebensbereiche stehen seit 2. März in einem interaktiven Umfragetool auf der Ö3-Homepage zur Verfügung. Die Themen der Ö3-Jugendstudie werden vernetzt in allen Ö3-Kanälen zur Diskussion gestellt. Die Teilnahme ist bis 29. März möglich, ab 15. April werden die Ergebnisse präsentiert. Teilnehmen unter: oe3.orf.at.

Im Sommer geht’s weiter: „Frag das ganze Land“ geht auf Festivaltour und diskutiert direkt auf dem Festivalgelände mit der Ö3-Gemeinde.

Meinungen austauschen, reden und zuhören – das ist „Frag das ganze Land on Tour!“